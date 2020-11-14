Помер кульовий актор Армен Джигарханян

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Ракурс

Помер Армен Джигарханян. Відомого актора кіно і театру не стало у Росії. Йому було 84 роки.

Причини смерті не повідомляються, але відомо, що минулого літа він переніс інсульт.

Джигарханян — легендарний актор радянського періоду. Одна з його головних ролей — Горбатий з «Місця зустрічі змінити не можна». Також Джигарханян озвучив вовка з культового мультфільму «Жив був пес».

«Ти давай, заходь, якщо що», «Є у нас сумнів, що ти, дорогенький, стукачок», «Краще бути одноногим, ніж бути самотнім», — ось неповний список крилатих фраз персонажів Джигарханяна.

Вдова актора розповіла, що останні три роки у Джигарханяна була деменція і він майже весь час перебував в інвалідному кріслі.

Армен Джигарханян внесений до Книги рекордів Гінесса. Він зіграв 283 ролі в кіно. Колоритна зовнішність, що запам’ятовується, голос і акторський талант приваблювали режисерів.

У 1968 році Армен знявся у «Нових пригодах невловимих». В трилогії Джигарханян зіграв штабс-капітана Овечкіна.

У комедії «Здрастуйте, я ваша тітка!» (1975) актор запам’ятався глядачам, як суддя Кригс, опікун двох дівчат — Бетті і Енні.

У музичній комеді «Собака на сіні» (1977) актор зіграв Трістана — друга і слугу молодого дворянина Теодоро у виконанні Михайла Боярського.

Пісня «Поради Трістана» про те, як правильно розлучатися з жінками, стала класикою.

Чи не найбільшу славу Джигарханяну приніс серіал «Місце зустрічі змінити не можна» (1979). У цьому фільмі актор зіграв ватажка банди «Чорна кішка» Горбатого.

З цього фільму стали популярними крилаті вирази: «Є у нас сумнів, що ти, дорогенький, стукачок», «Дурилка картонна», «За твоє здоров’я пити нерозумно, є думка, що воно тобі більше не знадобиться».

У «Тегерані — 43» (1980) Джигарханян втілив образ найманого вбивці Макса Рішара, який написав мемуари.

У пострадянський час однієї з найяскравіших ролей актора став образ кримінального авторитета Гургена з серіалу «Бандитський Петербург».

Джигарханян часто озвучував мультфільми. Кілька з них пов’язані з Україною.

Його голосом говорить Вовк з «Жив-був пес» — мультика за мотивами українських народних казок.

Вельми характерний голос Джигарханян створив для пірата Джона Сільвера в «Острові скарбів». Цей мультфільм зняли на Київській кіностудії.

Джигарханян був тричі одружений, але своїх дітей у нього не залишилося. Першою його дружиною була заслужена артистка Вірменської РСР Анна Ванновська (шлюб офіційно не був зареєстрований). Анна померла в 46 років у психіатричній лікарні через складне генетичне захворювання. Через цю хворобу обірвалося життя і єдиної дочки актора Олени, яка народилася в цьому шлюбі.

Вона заснула в гаражі, у машині з працюючим двигуном і отруїлася чадним газом.

З другою дружиною, актрисою Тетяною Власовою, Джигарханян прожив 48 років і розлучився в 2015 році. У Тетяни Власової був син Степан, якому Джигарханян дав своє прізвище, спільних дітей у них не було.

У 1998 році актор купив будинок в Далласі і вмовив дружину переїхати і доглядати за нерухомістю. Відтоді Джигарханян жив на дві країни. Його друга дружина викладала російську мову в університеті Далласа.

Третя дружина, піаністка Віталіна Цимбаловская-Романюк, була на 43 роки молодший. Разом вони були 16 років. У 2015 році розлучився з Власовою і оформив шлюб з Цимбалюк. Пара розлучилася в листопаді 2017 року. Після розлучення Цимбалюк закрутила роман з російським співаком Прохором Шаляпіним.

Джигарханян декілька разів висловлювався щодо відносин України і Росії.

Це страшно, якщо росіяни і українці стануть ворогами на рівні генетичної пам’яті. Один дурень кинув камінь в воду, 100 розумних витягнути не можуть, — говорив актор.

У 2012 році він був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах, але в березні 2014 року не став підписувати колективне звернення російських діячів культури, в якому вони заявили про підтримку позиції Путіна щодо окупації Криму.