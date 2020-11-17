Роман Віктюк. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n146625-roman-viktuk-pomer-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Роман Віктюк, відомий театральний режисер, помер від коронавірусу сьогодні, 17 листопада. Йому було 85 років. Легенда театру помер у лікарні імені братів Бахрушиних від коронавірусу.

До цього режисер перебував у реанімації. Про це повідомляє дирекція московського Театру Романа Віктюка.





Режисера госпіталізували з коронавірусом 27 жовтня. Спершу його помістили у відділення терапії, проте вже згодом стан режисера значно погіршився.

Роман Віктюк — радянський, український і російський театральний режисер. Він народився в жовтні 1936 року у Львові. За своє життя режисер поставив понад 250 вистав у театрах України, Литви, Латвії, Росії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.





В інтерв’ю заявляв, що ніколи не ставив вистав, які б «обслуговували систему». Він також позитивно оцінив Помаранчеву революцію, назвавши її «духовним спалахом», і зазначив, що був вражений світлом і аурою людей, які вийшли на вулиці.

Коментуючи у 2014 році ситуацію на Донбасі, Віктюк закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб у тиші розібратися в тому, що відбувається, а також рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій.

Віктюк має дві відзнаки: народний артист України (2006), народний артист Росії (2009).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що помер Армен Джигарханян. Відомого актора кіно і театру не стало у Росії. Йому було 84 роки. Причини смерті не повідомляються, але відомо, що минулого літа він переніс інсульт.

Джигарханян — легендарний актор радянського періоду. Одна з його головних ролей — Горбатий з «Місця зустрічі змінити не можна». Також Джигарханян озвучив вовка з культового мультфільму «Жив був пес».