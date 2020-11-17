Вілкул зняв свою кандидатуру на мера Кривого Рогу. Фото: 24 канал

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Юрій Вілкул, чинний мер Кривого Рогу, заявив, що не братиме участі у другому турі виборів 22 листопада через стан здоров’я.

Вілкул балотувався від блоку «Українська перспектива». Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Віддаючи всі сили рідному Кривому Рогу, я на жаль, не ставав молодшим… Здоров’я, на жаль, почало підводити. Усвідомлюючи величезну відповідальність перед жителями Кривого Рогу, я не зможу брати участь у другому турі виборів, — сказав Вілкул.

Він повідомив, що у другому турі виборів підтримує кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у першому турі став третім. Отож, він проходить у другий тур.

Вілкул набрав найбільшу кількість голосів виборців у першому турі 25 жовтня. Другий тур місцевих виборів у Кривому Розі відбудеться 22 листопада.

До слова, 71-річного Вілкула госпіталізували 13 листопада. Лікарі кажуть, що у нього проблеми з серцево-судинною системою.

Нагадаємо, місцеві вибори 15 листопада тривали у семи містах України. Як показали дані Центральної виборчої комісії, виборці в цих населених пунктах загалом прогуляли другий тур — явка у семи містах склала від 19 до 35%.