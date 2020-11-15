День працівників радіо, телебачення та зв’язку України та День терпимості відзначають 16 листопада. Фото: ubr.ua

https://racurs.ua/ua/n146530-16-lystopada-vidznachaut-den-pracivnykiv-radio-telebachennya-ta-zv-yazku-ukrayiny-ta-den-terpymosti.html

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16 листопада віряни вшановують пам’ять Анни Всеволодни — дочки київського князя Всеволода Ярославовича. Батьки хотіли, щоб княжна вийшла заміж за візантійського принца, але дівчина вирішила присвятити себе Богу.

У народі цей день називали «Зимовою Ганною». «Ганна без снігу — не чекай хліба», «Ганна холодна — весна голодна», — казали українці.

Народні прикмети і повір’я на 16 листопада:

16 листопада вдарив мороз — зима буде теплою.

Дим з димаря стовпом іде — до морозної погоди.

Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.

Професійне свято 16 листопада в Україні відзначають працівники радіо, телебачення і зв’язку. Ця свято встановлене в 1994 році президентським указом на підтримку працівників вищевказаних сфер.

У світі 16 листопада відзначають Міжнародний день терпимості. Історія свята наступна — в 1995 році держави-члени ЮНЕСКО ухвалили Декларацію принципів терпимості, а 1996 році Генасамблея ООН запропонувала державам-членам щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день толерантності, приурочивши до нього відповідні заходи, орієнтовані як на навчальні заклади, так і на широку громадськість.

Також цього відзначається всесвітній День ґудзиків, День ісландської мови, День фаст-фуду в США, Національний день моря в Португалії та День декларації про суверенітет в Естонії.

16 листопада в історії:

1848 рік — у Лондоні дав останній концерт Фридерик Шопен.

1918 рік — Королівство Угорщина проголошене республікою.

1945 рік — у Лондоні заснували ЮНЕСКО.

1967 рік — відбувся I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку.

2010 рік — заручини принца Вільяма та Кейт.

День ангела 16 листопада відзначають: Павло, Олександр, Ганна, Богдан, Василь, Вікентій, Володимир, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Петро, Світлана, Сергій та Федір.

Нагадаємо, 15 листопада в Україні відзначали День працівника сільського господарства — професійне свято робітників підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних, водогосподарських та обслуговуючих підприємств і організацій агропромислового комплексу України.