День работников радио, телевидения и связи Украины и День терпимости отмечают 16 ноября. Фото: ubr.ua

https://racurs.ua/n146530-16-noyabrya-otmechaut-den-rabotnikov-radio-televideniya-i-svyazi-ukrainy-i-den-terpimosti.html

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16 ноября верующие чтят память Анны Всеволодны — дочери киевского князя Всеволода Ярославовича. Родители хотели, чтобы княжна вышла замуж за византийского принца, но девушка решила посвятить себя Богу.

В народе этот день называли «Зимней Анной». «Анна без снега — не жди хлеба», «Анна Холодная — весна голодная», — говорили украинцы.

Народные приметы и поверья на 16 ноября:

16 ноября ударил мороз — зима будет теплой.

Дым из дымохода столбом идет — к морозной погоде.

Если на реке стоит лед, то в следующем году будет хороший урожай хлеба.

Профессиональный праздник 16 ноября в Украине отмечают работники радио, телевидения и связи. Этот праздник установлен в 1994 году президентским указом в поддержку работников вышеуказанных сфер.

В мире 16 ноября отмечают Международный день терпимости. История праздника следующая — в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости, а в 1996 году Генассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день толерантности, приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность.

Также в этом году отмечается Всемирный День пуговиц, День исландского языка, День фаст-фуда в США, Национальный день моря в Португалии и День Декларации о суверенитете в Эстонии.

16 ноября в истории:

1848 год — в Лондоне дал последний концерт Фридерик Шопен.

1918 год — королевство Венгрия провозглашено Республикой.

1945 год — в Лондоне основали ЮНЕСКО.

1967 год — состоялся I Всемирный конгресс свободных украинцев в Нью-Йорке.

2010 год — помолвка принца Уильяма и Кейт.

День ангела 16 ноября отмечают: Павел, Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Петр, Светлана, Сергей и Федор.

Напомним, 15 ноября в Украине отмечали День работника сельского хозяйства — профессиональный праздник работников предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных, водохозяйственных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса Украины.