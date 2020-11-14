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15 ноября праздник. Фото: Pixabay
15 ноября в Украине отмечается День работника сельского хозяйстваhttps://racurs.ua/n146500-15-noyabrya-v-ukraine-otmechaetsya-den-rabotnika-selskogo-hozyaystva.htmlРакурс
15 ноября в Украине отмечают День работника сельского хозяйства — профессиональный праздник работников предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных, водохозяйственных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса Украины.
Отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Праздник установлен в Украине в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса Украины согласно Указу президента Украины «О Дне работников сельского хозяйства» от 7 октября 1993 года № 428/93. В этот день все аграрии страны поздравляют друг друга и обсуждают существующие проблемы аграрного бизнеса.
В этот день произошло:
- 1415 — Собор епископов в Новогрудке посвятил епископа Григория Цамблака на митрополита Киевского;
- 1492 — Христофор Колумб впервые описал табак, который употребляли индейцы;
- 1837 — была опубликована система стенографии;
- 1881 — патент на воздухоплавательный снаряд получил Александр Можайский;
- 1884 — в Берлине открылась Международная конференция 14 государств по африканским вопросам, ставшая одним из этапов борьбы колониальных стран за раздел Африки;
- 1887 — Карл Гесснер было запатентовано цинковую батарейку;
- 1889 — в Бразилии в результате военного переворота свергнут императора Педру II. Страну объявлена республикой;
- 1904 — была запатентована бритва со сменными лезвиями;
- 1918 — началось возглавляемое Директорией восстания против власти гетмана Павла Скоропадского;
- 1919 — по совместному решению Директории и правительства УНР члены Директории Федор Швец и Андрей Макаренко выехали с дипломатическими поручениями за границу, передав всю полноту власти Симону Петлюре;
- 1920 — в Женеве состоялось первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной в 1919 г.;
- 1933 — испытательный рейс совершил первый советский троллейбус ЛК-1;
- 1934 — В СССР проведена первая телепередача со звуковым сопровождением;
- 1940 — свыше 500 самолетов люфтваффе провели массированное 10-часовое бомбежки города Ковентри (Coventry, Великобритания);
- 1942 — состоялся первый полет немецкого самолета Хейнкель He-219 «Филин», на котором в истории начали серийно устанавливать пневмокатапульту для пилота;
- 1945 — в Аугсбурге группой украинских ученых, находившихся в эмиграции, основана Украинская свободная академия наук. Первым президентом УВАН выбрали Дмитрия Дорошенко;
- 1946 — введено в учебный процесс новое, приближенное к российскому, украинское правописание, одобренное 8 мая 1945 постановлением Совета Министров УССР;
- 1957 — состоялся первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144;
- 1960 — в море вышла первая американская подводная лодка класса типа «Джордж Вашингтон» с ядерными ракетами на борту;
- 1971 — фирмой Intel был выпущен первый микропроцессор Intel 4004;
- 2000 — в присутствии родственников моряков и российских военных на мемориале морякам-подводникам в Севастополе установлено доску с именами 24-х погибших членов экипажей подводных лодок «Курск» и «Комсомольца», родившихся в этом городе;
- 2001 — в Сумах закончила работу российско-украинская комиссия по делимитации сухопутной границы между государствами;
- 2004 — на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины состоялись первые открытые дебаты кандидатов на пост Президента Украины — В. Ющенко и В. Януковича.
В этот день родились:
- 1738 — Гершель Фридрих Вильгельм, британский астроном немецкого происхождения, композитор. Брат Каролины Гершель, отец Джона Гершеля.
- 1837 — Африкан Спор, философ-неокантианец 19 века из Украины, известный своим большим влиянием на Фридриха Ницше и Теодора Лесинга, который посвятил логике Спира тему своей докторской диссертации.
- 1862 — Гауптман, немецкий писатель, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1912.
- 1891 — Эрвин Роммель, фельдмаршал немецких войск.
- 1908 — Карло Абарт, итальянский автопромышленник родом из Австрии.
- 1922 — Стечкин Игорь Яковлевич, советский конструктор автоматического оружия.
- 1930 — Джеймс Грэм Баллард, английский писатель.
- 1940 — Роберто Кавалли, итальянский дизайнер одежды.
- 1954 — Александр Квасьневский, президент Польши (1995−2005).
- 1965 — Роман Бессмертный, украинский политик, дипломат, заместитель главы Секретариата президента Украины Ющенко.
Напомним, ранее мы сообщали, что день виноградаря и винодела будут отмечать в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября подписал указ, которым ввел новый праздник.
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