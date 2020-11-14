15 ноября праздник. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146500-15-noyabrya-v-ukraine-otmechaetsya-den-rabotnika-selskogo-hozyaystva.html

Ракурс

15 ноября в Украине отмечают День работника сельского хозяйства — профессиональный праздник работников предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных, водохозяйственных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса Украины.

Отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Праздник установлен в Украине в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса Украины согласно Указу президента Украины «О Дне работников сельского хозяйства» от 7 октября 1993 года № 428/93. В этот день все аграрии страны поздравляют друг друга и обсуждают существующие проблемы аграрного бизнеса.

В этот день произошло:

1415 — Собор епископов в Новогрудке посвятил епископа Григория Цамблака на митрополита Киевского;

1492 — Христофор Колумб впервые описал табак, который употребляли индейцы;

1837 — была опубликована система стенографии;

1881 — патент на воздухоплавательный снаряд получил Александр Можайский;

1884 — в Берлине открылась Международная конференция 14 государств по африканским вопросам, ставшая одним из этапов борьбы колониальных стран за раздел Африки;

1887 — Карл Гесснер было запатентовано цинковую батарейку;

1889 — в Бразилии в результате военного переворота свергнут императора Педру II. Страну объявлена ​​республикой;

1904 — была запатентована бритва со сменными лезвиями;

1918 — началось возглавляемое Директорией восстания против власти гетмана Павла Скоропадского;

1919 — по совместному решению Директории и правительства УНР члены Директории Федор Швец и Андрей Макаренко выехали с дипломатическими поручениями за границу, передав всю полноту власти Симону Петлюре;

1920 — в Женеве состоялось первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной в 1919 г.;

1933 — испытательный рейс совершил первый советский троллейбус ЛК-1;

1934 — В СССР проведена первая телепередача со звуковым сопровождением;

1940 — свыше 500 самолетов люфтваффе провели массированное 10-часовое бомбежки города Ковентри (Coventry, Великобритания);

1942 — состоялся первый полет немецкого самолета Хейнкель He-219 «Филин», на котором в истории начали серийно устанавливать пневмокатапульту для пилота;

1945 — в Аугсбурге группой украинских ученых, находившихся в эмиграции, основана Украинская свободная академия наук. Первым президентом УВАН выбрали Дмитрия Дорошенко;

1946 — введено в учебный процесс новое, приближенное к российскому, украинское правописание, одобренное 8 мая 1945 постановлением Совета Министров УССР;

1957 — состоялся первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144;

1960 — в море вышла первая американская подводная лодка класса типа «Джордж Вашингтон» с ядерными ракетами на борту;

1971 — фирмой Intel был выпущен первый микропроцессор Intel 4004;

2000 — в присутствии родственников моряков и российских военных на мемориале морякам-подводникам в Севастополе установлено доску с именами 24-х погибших членов экипажей подводных лодок «Курск» и «Комсомольца», родившихся в этом городе;

2001 — в Сумах закончила работу российско-украинская комиссия по делимитации сухопутной границы между государствами;

2004 — на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины состоялись первые открытые дебаты кандидатов на пост Президента Украины — В. Ющенко и В. Януковича.

В этот день родились:

1738 — Гершель Фридрих Вильгельм, британский астроном немецкого происхождения, композитор. Брат Каролины Гершель, отец Джона Гершеля.

1837 — Африкан Спор, философ-неокантианец 19 века из Украины, известный своим большим влиянием на Фридриха Ницше и Теодора Лесинга, который посвятил логике Спира тему своей докторской диссертации.

1862 — Гауптман, немецкий писатель, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1912.

1891 — Эрвин Роммель, фельдмаршал немецких войск.

1908 — Карло Абарт, итальянский автопромышленник родом из Австрии.

1922 — Стечкин Игорь Яковлевич, советский конструктор автоматического оружия.

1930 — Джеймс Грэм Баллард, английский писатель.

1940 — Роберто Кавалли, итальянский дизайнер одежды.

1954 — Александр Квасьневский, президент Польши (1995−2005).

1965 — Роман Бессмертный, украинский политик, дипломат, заместитель главы Секретариата президента Украины Ющенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что день виноградаря и винодела будут отмечать в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября подписал указ, которым ввел новый праздник.