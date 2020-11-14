Зеленский. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n146499-zelenskiy-vyzovet-na-kover-merov-gorodov-v-chem-prichina.html

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Владимир Зеленский, президент Украины отреагировал на решение мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня. Эти действия руководителей городов президент связал со вторым туром местных выборов.

В связи с этим он проведет совещание с мэрами городов. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Прежде всего к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, где карантин не соблюдается. Точной даты совещания пока нет, но она может появиться сегодня-завтра.

Президент рассказал, что мэры саботируют карантин для того, чтобы получить больше голосов на местных выборах, поскольку выбирают популярные у населения решения. Но они не учитывают то, что количество новых больных стабильно растет.

У некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизнь украинцев, — отметил он.



Зеленский отметил, что продолжение игры в «хороших полицейских» на местах приведет к тому, что проиграют все.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин выходного дня требуют отменить предприниматели одного из крупнейших рынков Украины. В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу. Они требуют разрешить работу рынка во время карантина выходного дня. Подобные протесты прошли и в других городах Украины.