Зеленський. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n146499-zelenskyy-vyklyche-na-kylym-meriv-mist-u-chomu-prychyna.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, відреагував на рішення мерів міст бойкотувати запроваджений урядом карантин вихідного дня. Ці дії очільників міст президент пов’язав з другим туром місцевих виборів.

У зв’язку з цим він проведе відповідну нараду з мерами міст. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Перш за все до участі в нараді хочуть залучити мерів міст, де карантин не дотримується. Точної дати наради поки немає, але вона може з’явитися сьогодні-завтра.

Президент розповів, що мери саботують карантин для того, щоб отримати більше голосів на місцевих виборах, оскільки обирають популярні рішення. Але вони не враховують те, що кількість нових хворих стабільно зростає.

У деяких мерів продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості та непопулярні кроки, бо боремося за життя українців, — зазначив він.



Зеленський зауважив, що продовження гри у «добрих поліцейських» на місцях призведе до того, що програють усі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин вихідного дня вимагають скасувати підприємці одного з найбільших ринків України. У Чернівцях приблизно 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу. Вони вимагають дозволити роботу базару під час карантину вихідного дня. Подібні протести пройшли і в інших містах України.