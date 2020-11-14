Карантин у вихідні — на протест вийшов один з найбільших ринків України, фото — Молодий буковинець

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Карантин вихідного дня вимагають скасувати підприємці одного з найбільших ринків України.

У Чернівцях приблизно 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу. Вони вимагають дозволити роботу базару під час карантину вихідного дня.

Вулиця Старожучківський шлях повністю перекрита у зв‘язку з пікетом. Поліцейські радять шукати інші шляхи для об‘їзду.

Продавці написали звернення до керівництва облдержадміністрації з вимогою дозволити їм працювати. За словами підприємців, є можливість організувати роботу з дотриманням усіх карантинних вимог, оскільки ринок не є закритим приміщенням.

Директор ринку Ігор Маслянчук на акції сказав, що підтримує вимоги підприємців. Він закликав зібрати підписи та передати звернення до облдержадміністрації.

Нагадаємо, що 14 листопада в Україні почав діяти «карантин вихідного дня», що був встановлений рішенням Кабінету міністрів.

У зв’язку із запровадженням цих обмежень, міська влада Чернівців вирішила, що Калинівський ринок не працюватиме у вихідні дні, за винятком продуктових рядів. Роботу підприємства контролюватимуть працівники Нацполіції та Держпродспоживслужби.

14 листопада в МОЗ повідомили про чергове оновлення рекорду інфікувань — 12,5 тис. заражених коронавірусом.