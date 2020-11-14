Петицію про скасування карантину на вікенд зобов’язали розглянути Зеленського, фото — Суспільне

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Петиція про скасування карантину у вихідні зібрала необхідну кількість підписантів. Тепер її зобов’язаний розглянути президент Зеленський

Петицію про скасування карантину вихідного дня зобов’язали розглянути президента України. Вона зявилася на сайті глави держави 10 листопада і за три дні зібрала необхідну кількість підписантів.

Скасувати карантин на вікенд, який уряд запровадив 11 листопада, вимагають станом на ранок 14 листопада понад 27 тис. громадян (з 25 тис. необхідних). Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

У петиції йдеться, що рішення уряду суперечить деяким положенням Конституції та матиме катастрофічні наслідки для економіки і соціокультурного життя.

Петицію зареєстрували на сайті президента 10 листопада, за день до ухвалення постанови Кабміну. У документі вимагали не вводити в дію «карантин вихідного дня», а в разі його введення скасувати.

Підписанти вимагають скасувати у містах заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу. Також у документі вказують про вимогу проводити консультації з громадськістю та представниками бізнесу кожного разу та з усіх питань щодо карантину.

Нагадаємо, що карантин «вихідного дня» діятиме з опівночі суботи до опівночі понеділка в проміжку з 14 по 30 листопада.

Заборонятиметься робота закладів громадського харчування, ТРЦ та розважальних закладів. На вихідних буде діяти повна заборона роботи культурних закладів, спортзалів, фітнес-центр, закладів розміщення, в тому числі готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).