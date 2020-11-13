Що робитиме поліція на карантині вихідного дня — деталі

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Як реагуватимуть на порушення під час карантину вихідного дня, розповіли в Національній поліції України.

Діятимемо за законом. Просто виконуватимемо закон про захист громадян від небезпечних інфекційних хвороб, — заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пишуть 13 листопада «Українські Новини».

З його слів, поліція реагуватиме відповідно до Кримінального та адміністративного кодексів. Заступник очільника МВС Арсена Авакова не повідомив й не відповів на запитання, чи відкриватимуть правоохоронці справи на мерів тих міст, які відмовляються виконувати рішення Кабінету міністрів про запровадження карантину вихідного дня.

Разом з тим, у Нацполіції зазначили, що наразі немає постанови уряду про запровадження карантину на вихідні, тому прогнозувати, як реагуватиме поліція, неможливо.

Раніше низка міст відмовилися вводити «карантин вихідного дня». Зокрема, Черкаси, Тернопіль, Львів, Рівне та низка інших населених пунктів. Київ до них не приєднався.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль заявив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об'єктів, що внесені до переліку постанови про карантин вихідного дня.

У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб'єктами господарювання, які розташовуються на території України, — наголосив Шмигаль.

Міністр внутрішніх справ поінформував про перемовини з великими торговельними мережами. За його словами, всі учасники ринку запевнили урядовців, що працюватимуть згідно із законодавством. Аваков додав, що біля великих торговельних об'єктів чергуватимуть представники поліції.

Уряд також доручив Держпродспоживслужбі спільно з Нацполіцією перевіряти невеликі магазини та продуктові ринки, зокрема те, як вони дотримуються протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні діятиме так званий карантин вихідного дня, який передбачає з 00.00 суботи до 00.00 понеділка запровадження заборони на низку видів діяльності. Зокрема, у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури. Крім того, на всій території України запроваджується заборона на проведення масових культурних, концертних, спортивних та інших заходів, розрахованих на більш ніж 20 відвідувачів.