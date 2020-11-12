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Ракурс
Карантин вихідного дня висміяли українці — “Незабаром чорна п’ятниця” / Фото: Фейсбук GONI Мемаси

Карантин вихідного дня висміяли українці — «Незабаром чорна п’ятниця» (ФОТО)

12 лис 2020, 11:22
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Карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада запровадив Кабінет міністрів України. Також протиепідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони карантину, тепер діятимуть в усіх областях. «Ракурс» зібрав бурхливу реакцію українців у соцмережах на нові обмеження через пандемію коронавірусу.

Карантин вихідного дня — це одна з найтупіших ідей. Як може перервати ланцюг зараження дводенний карантин? 27 листопада «чорна п’ятниця». Люди з квадратними очима бігатимуть по магазинах й розноситимуть хворобу, зате на вихідні вдома, — критикують користувачі рішення уряду.

Чув, «Епіцентр» вже набирає інструкторів з фітнесу та аніматорів для розваги дітей, — потішаються у Фейсбук. Нагадаємо, «Епіцентр» жартома заявив про продовження робочого дня у п’ятницю до 72 годин.

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Наступні вихідні 21−22 листопада — дні початку Помаранчевої революції та Революції Гідності. Влада думає, що ми не зберемося через недолугий карантин вихідного дня?, — нагадують українці у Твіттері.

Вірус живе лише у ресторанах і магазинах. Окрім «Велюрів», «Епіцентрів» і тих, хто заніс «антизакривін» на Банкову, — кепкують користувачі.

Щоб зменшити скупчення людей, навпаки потрібно максимально усе відкривати. Це ж логічно. Чи я чогось не розумію?, — міркують інші.

От ще б і вірус вихідного дня був, тоді б все було логічно і дієво… Бо виходить, що люди хворіють тільки у вихідні дні, — запитують українці.

На горизонті майорить п’ятниця. Трамп переміг на Алясці, а мудрий народ нарешті має український шабат — карантин вихідного дня, — жартують інші.

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці


Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня висміяли українці

Джерело: Ракурс


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