Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада запровадив Кабінет міністрів України. Також протиепідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони карантину, тепер діятимуть в усіх областях. «Ракурс» зібрав бурхливу реакцію українців у соцмережах на нові обмеження через пандемію коронавірусу.

Карантин вихідного дня — це одна з найтупіших ідей. Як може перервати ланцюг зараження дводенний карантин? 27 листопада «чорна п’ятниця». Люди з квадратними очима бігатимуть по магазинах й розноситимуть хворобу, зате на вихідні вдома, — критикують користувачі рішення уряду.

Чув, «Епіцентр» вже набирає інструкторів з фітнесу та аніматорів для розваги дітей, — потішаються у Фейсбук. Нагадаємо, «Епіцентр» жартома заявив про продовження робочого дня у п’ятницю до 72 годин.

Наступні вихідні 21−22 листопада — дні початку Помаранчевої революції та Революції Гідності. Влада думає, що ми не зберемося через недолугий карантин вихідного дня?, — нагадують українці у Твіттері.

Вірус живе лише у ресторанах і магазинах. Окрім «Велюрів», «Епіцентрів» і тих, хто заніс «антизакривін» на Банкову, — кепкують користувачі.

Щоб зменшити скупчення людей, навпаки потрібно максимально усе відкривати. Це ж логічно. Чи я чогось не розумію?, — міркують інші.

От ще б і вірус вихідного дня був, тоді б все було логічно і дієво… Бо виходить, що люди хворіють тільки у вихідні дні, — запитують українці.

На горизонті майорить п’ятниця. Трамп переміг на Алясці, а мудрий народ нарешті має український шабат — карантин вихідного дня, — жартують інші.