Рубан. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n146391-karantyn-vyhidnogo-dnya-moje-pererosty-v-lokdaun-ruban.html

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Карантин вихідного дня, який запровадив уряд, повинен показати перші результати по зниженню захворюваності вже на другий-третій тиждень після введення.

Якщо результатів не буде, можливий повний локдаун, як це було навесні. Про це повідомив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає «РБК-Україна».

За його словами, карантин вихідного дня вводиться, щоб знизити активність населення. Оскільки інкубаційний період триває в середньому 7−8 діб, перші результати з’являться вже на другий-третій тиждень, вважає Рубан.

Карантин вихідного дня — це один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то дійсно для України потрібно буде оголошувати локдаун, — додав очільник Держспоживслужби столиці.

За його словами, карантин вихідного дня на сьогодні показує різні результати у різних країнах світу. У деяких він застосовується позитивно і має результати, а в деяких показав свою неефективність.

Разом з тим школи і дитсадки не закриватимуть, оскільки там спостерігається незначне зростання захворюваності на коронавірус. Дитячі садки та школи дадуть той результат формування імунітету, який знизить агресивність епідемії, вважає Рубан.

Школи та дитячі садки — це останнє, що буде припиняти діяльність, тому що за даними ВООЗ, МОЗ та Києва, хворіють менше ніж 1%. Це якщо рахувати і учнів, і персонал, і вчителів, — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, карантин в Україні знову буде національним, а не адаптивним. Кабінет міністрів 11 листопада прийняв рішення про посилення карантинних обмежень в Україні через коронавірус. Тепер для всієї країни будуть діяти обмеження «помаранчевої» зони.