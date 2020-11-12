«Слуги» підготували зміни до Конституції. Фото: prm.ua

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Зміни до Конституції підготувала партія «Слуга народу». Згідно з ними, президенту нададуть право призначати директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це повідомив представник Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський в інтервʼю «Радіо Свобода».

Наша політична сила підготувала законопроект про внесення змін до Конституції України, де ми, враховуючи оцей висновок (сумнівний висновок, але маємо його враховувати) Конституційного суду, передбачаємо, що директора НАБУ має призначати президент за згодою Верховної Ради і прямо в Конституції передбачаємо, що кандидати на посаду директора НАБУ мають обиратися на відкритому та прозорому конкурсі, — розповів він.

За словами Веніславського, для внесення законопроект на розгляд Ради треба зібрати 150 підписів депутатів, але поки що зібрано 120.

Він сподівається, що на наступному пленарному тижні, який буде 17—20 листопада, «слуги» закінчать збір підписів та внесуть законопроект на розгляд Ради.

Нагадаємо, що 26 жовтня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора НАБУ. Таке рішення ОАСК ухвалив на підставі рішення Конституційного суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника. У Міністерстві юстиції заявили, що не виконуватимуть цього рішення, оскільки не мають повноважень.

В Антикорупційному бюро рішення Окружного адмінсуду назвали «заангажованим і абсурдним у правовому сенсі». У НАБУ рішення щодо Ситника вважають відповіддю на розслідування кримінального провадження проти Павла Вовка і кількох інших суддів ОАСК.