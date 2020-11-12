«Слуги» подготовили изменения в Конституцию. Фото: prm.ua

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Изменения в Конституцию подготовила партия «Слуга народа». Президенту хотят предоставить право назначать директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом сообщил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью «Радио Свобода».

Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного суда, предполагаем, что директора НАБУ должен назначать президент по согласию Верховной Рады и прямо в Конституции предполагаем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться на открытом и прозрачном конкурсе, — рассказал он.

По словам Вениславского, для внесения законопроекта на рассмотрение Рады надо собрать 150 подписей депутатов, но пока собрано 120.

Он надеется, что на следующей пленарной неделе, которая будет 17−20 ноября, «слуги» закончат сбор подписей и внесут законопроект на рассмотрение Рады.

Напомним, что 26 октября Окружной админсуд Киева принял решение исключить из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре НАБУ. Такое решение ОАСК принял на основании решения Конституционного суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника. В Министерстве юстиции заявили, что не будут выполнять это решение, поскольку не имеют полномочий.

В Антикоррупционном бюро решение Окружного админсуда назвали «ангажированным и абсурдным в правовом смысле». В НАБУ решение в отношении Сытника считают ответом на расследование уголовного производства против Павла Вовка и нескольких других судей ОАСК.