Степанов пригласил владельцев «Эпицентра» в реанимацию в ответ на «72-часовую пятницу»

https://racurs.ua/n146388-stepanov-priglasil-vladelcev-epicentra-v-reanimaciu-v-otvet-na-72-chasovuu-pyatnicu.html

Ракурс

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен сообщением торговой сети «Эпицентр» о новом режиме работы в пятницу накануне введения карантина выходного дня.

Сеть нардепа Александра Гереги анонсировала «72-часовую пятницу» в конце недели.

Степанова это возмутило и он начал с критики такой «бравады» свой ежедневный брифинг.

Меня просто возмутил пост в социальных сетях от «Эпицентра». Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Так если хотите покуражиться — поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми, умирающими каждый день. Покуражтесь перед людьми, в глазах которых одно: «Помогите, пожалуйста». Покуражтесь перед врачами, которые ежедневно делают все, чтобы сохранить жизни людей. Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого человека, со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека. Такой вам кураж нужен? — заявил Степанов.

Степанов заверил, что его коллеги по правительству, которые отвечают за контроль, ответят на этот фарс и цинизм.

В «Эпицентре» ранее подчеркнули, что ассортимент товаров, продажей которых они занимаются, содержит как пищевые продукты, так и лекарства. В компании дали понять, что не намерены закрываться на выходные, несмотря на постановление Кабмина о карантине выходного дня. В постановлении Кабмина указано, что продуктовые магазины и аптеки продолжат свою деятельность во время карантина выходного дня.