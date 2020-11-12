Степанов запросив власників «Епіцентру» в реанімацію у відповідь на «72-годинну п’ятницю»

https://racurs.ua/ua/n146388-stepanov-zaprosyv-vlasnykiv-epicentru-v-reanimaciu-u-vidpovid-na-72-godynnu-p-yatnycu.html

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обурений повідомленням торговельної мережі «Епіцентр» про новий режим роботи у п’ятницю напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Мережа нардепа Олександра Гереги анонсувала «72-годинну п’ятницю» наприкінці тижня.

Степанова це обурило і він розпочав із критики такої «бравади» свій щоденний брифінг.

Мене просто обурив пост у соціальних мережах від «Епіцентру». Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров’ї людей? То якщо хочете покуражитися — поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми. Які помирають кожного дня. Покуражтеся перед людьми, в очах яких єдине: «Допоможіть, будь ласка». Покуражтеся перед лікарями, які щодня роблять усе, щоб зберегти життя людей. ЛІкарі й медичні сестри, які борються за життя кожної людини, зі сльозами на очах, коли їм не вдається врятувати ту чи іншу людину. Такий вам кураж потрібен? — заявив Степанов.

Степанов запевнив, що його колеги по уряду, які відповідають за контроль, дадуть відповідь на цей фарс і цинізм.

В «Епіцентрі» раніше підкреслили, що асортимент товарів, продажем яких вони займаються, містить як харчові продукти, так і ліки. В компанії дали зрозуміти, що не мають наміру закриватися на вихідні, незважаючи на постанову Кабміну про карантин вихідного дня. У постанові Кабміну зазначено, що продуктові магазини і аптеки продовжать свою діяльність під час карантину вихідного дня.