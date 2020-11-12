Речниця Зеленського спростувала «найбільший фейк ранку»

Мендель. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146387-rechnycya-zelenskogo-sprostuvala-naybilshyy-feyk-ranku.html

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Юлія Мендель, прес-секретар президента Володимира Зеленського, спростувала фейк про те, що вона заразилася коронавірусом. Наразі речниця президента регулярно проходить тестування.

Вона додала, що у разі виявлення позитивного результату, офіційно про це повідомить. Про це Мендель розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Також коронавірус виявили у першого заступника голови у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова. Він заявив, що перебуває на самоізоляції. Резніков додав, що почувається нормально, запахи та смаки відчуває як і зазвичай. Температура тіла залишається трохи підвищеною, а також присутня ломота у тілі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус виявили у президента Володимира Зеленського, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Хворі скаржаться на незначну температуру, але переважна більшість заявили, що почуваються нормально та продовжать роботу на самоізоляції.