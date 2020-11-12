Зеленський і Єрмак лікуються в “Феофанії” — як почувається президент

https://racurs.ua/ua/n146382-zelenskyy-i-iermak-likuutsya-v-feofaniyi-yak-pochuvaietsya-prezydent.html

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Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак, які на початку цього тижня отримали позитивні результати тестів на коронавірус, перебувають в ізольованих палатах столичної лікарні «Феофанія». У медзакладі є спеціально облаштований кабінет, де працює глава держави.

Про це розповів політтехнолог та радник Єрмака Михайло Подоляк, пише «УП».

За його словами, Зеленський проводить селекторні наради з «Феофанії».

Усе досить строго, регламентовано протоколом. У них стандартний графік. Єдине обмеження — це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не перебуває біля президента або біля голови ОПУ, — розповів Подоляк.

Він додав, що президент суворо дотримується карантину та не бачиться з родиною чи Єрмаком.

У президента боксована палата зі спеціальним зв’язком. У Єрмака окрема палата. Вони комунікують, звичайно, але в телефонному режимі, — додав політтехнолог.

Нагадаємо, 9 листопада президент Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Цього ж дня про інфікування повідомив і Єрмак. 11 листопада коронавірус підхопив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.