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Зеленский и Ермак лечатся в «Феофании» — как себя чувствует президент

Зеленский и Ермак лечатся в «Феофании» — как себя чувствует президент

12 ноя 2020, 08:31
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Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые в начале этой недели получили положительные результаты тестов на коронавирус, находятся в изолированных палатах столичной больницы «Феофания». В медучреждении есть специально оборудованный кабинет, где работает глава государства.

Об этом рассказал политтехнолог и советник Ермака Михаил Подоляк, пишет «УП».

По его словам, Зеленский проводит селекторные совещания с «Феофании».

Все достаточно строго, регламентировано протоколом. У них стандартный график. Единственное ограничение — это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится рядом с президентом или главой ОПУ, — рассказал Подоляк.

Он добавил, что президент строго придерживается карантина и не видится с семьей или Ермаком.


У президента палата-бокс со спецсвязью. У Ермака отдельная палата. Они общаются, конечно, но в телефонном режиме, — добавил политтехнолог.

Напомним, 9 ноября президент Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус. В этот же день об инфицировании сообщил и Ермак. 11 ноября коронавирус подхватил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.


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