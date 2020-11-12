Зеленский и Ермак лечатся в «Феофании» — как себя чувствует президент

Зеленский и Ермак лечатся в «Феофании» — как себя чувствует президентhttps://racurs.ua/n146382-zelenskiy-i-ermak-lechatsya-v-feofanii-kak-sebya-chuvstvuet-prezident.htmlРакурс
Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые в начале этой недели получили положительные результаты тестов на коронавирус, находятся в изолированных палатах столичной больницы «Феофания». В медучреждении есть специально оборудованный кабинет, где работает глава государства.
Об этом рассказал политтехнолог и советник Ермака Михаил Подоляк, пишет «УП».
По его словам, Зеленский проводит селекторные совещания с «Феофании».
Все достаточно строго, регламентировано протоколом. У них стандартный график. Единственное ограничение — это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится рядом с президентом или главой ОПУ, — рассказал Подоляк.
Он добавил, что президент строго придерживается карантина и не видится с семьей или Ермаком.
У президента палата-бокс со спецсвязью. У Ермака отдельная палата. Они общаются, конечно, но в телефонном режиме, — добавил политтехнолог.
Напомним, 9 ноября президент Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус. В этот же день об инфицировании сообщил и Ермак. 11 ноября коронавирус подхватил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.