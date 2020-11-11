Рейтинг Зеленского снова просел — опрос — президентский рейтинг

Рейтинг Зеленского снова просел — опрос (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146349-reyting-zelenskogo-snova-prosel-opros-infografika.htmlРакурс
Рейтинг Владимира Зеленского в октябре составил 25,3%. Если бы президентские выборы проходили в середине октября, в первом туре больше всего голосов получил бы действующий глава государства. Зеленского поддерживают 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился, за кого голосовать. Для сравнения, в апреле за Зеленского готовы были отдать голоса 28,9% и 40,9% процентов избирателей соответственно.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2020 года.
Также украинцы планируют проголосовать за:
Петра Порошенко 17,3%,
Юлию Тимошенко — 11,1%,
Юрия Бойко — 10,5%,
Игоря Смешко — 9,5%,
Виктора Медведчука — 8,8%,
Олега Ляшко — 4,6%,
Киру Рудик — 0,4%.
Еще 4,4% проголосуют за другого кандидата.
Полевой этап опроса КМИС проводил с 17 по 24 октября. Тогда методом телефонных интервью опросили свыше 1,5 тыс. человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%. После обработки результатов, 5−8 ноября был проведен повторный опрос респондентов.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Зеленский — 31,2% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.