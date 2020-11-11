Рейтинг Зеленского снова просел — опрос — президентский рейтинг

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Ракурс

Рейтинг Владимира Зеленского в октябре составил 25,3%. Если бы президентские выборы проходили в середине октября, в первом туре больше всего голосов получил бы действующий глава государства. Зеленского поддерживают 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился, за кого голосовать. Для сравнения, в апреле за Зеленского готовы были отдать голоса 28,9% и 40,9% процентов избирателей соответственно.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2020 года.

Также украинцы планируют проголосовать за:

Петра Порошенко 17,3%,

Юлию Тимошенко — 11,1%,

Юрия Бойко — 10,5%,

Игоря Смешко — 9,5%,

Виктора Медведчука — 8,8%,

Олега Ляшко — 4,6%,

Киру Рудик — 0,4%.

Еще 4,4% проголосуют за другого кандидата.

Полевой этап опроса КМИС проводил с 17 по 24 октября. Тогда методом телефонных интервью опросили свыше 1,5 тыс. человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%. После обработки результатов, 5−8 ноября был проведен повторный опрос респондентов.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Зеленский — 31,2% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.