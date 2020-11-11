Обвал явки во втором туре выборов произойдет из-за карантина на уикенд

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Снижение или обвал явки избирателей прогнозируют эксперты во время голосования во втором туре выборов мэров 15 и 22 ноября. В Комитете избирателей Украины заявили, что к этому может привести введение карантина выходного дня.

Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины, на брифинге 11 ноября предположил, что новые ограничения, анонсированые правительством и президентом уже со следующего уикенда, уменьшат количество желающих проголосовать.

Поэтому в КИУ советуют местной и центральной власти улучшить информирование населения о безопасности на выборах, поскольку пока больше говорится о влиянии карантина выходного дня на бизнес и спорт.

Надо рассказать о масках, необходимости прийти на выборы со своими ручками, объяснить, что это так же безопасно, как посетить супермаркет, — сказал Кошель.

Местная власть должна позаботиться о движении общественного транспорта 15 и 22 ноября — в дни, когда в семи городах страны состоится второй тур выборов мэров.

Обеспечьте маски, чтобы их с первого тура не использовали во время второго, — призвал гендиректор КИУ.



Он прогнозирует, что технологических проблем с выборами не должно быть, поскольку избиратели будут заполнять традиционный бюллетень по мажоритарной системе. Кошель считает, что результаты голосования станут известны уже через несколько часов после закрытия участков.

Напомним, что 25 октября в среднем явка на местных выборах по стране была на уровне 40%.