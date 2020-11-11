Обвал явки у другому турі виборів станеться через карантин на вікенд — КВУ

https://racurs.ua/ua/n146348-obval-yavky-u-drugomu-turi-vyboriv-stanetsya-cherez-karantyn-na-vikend-kvu.html

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Зниження чи обвал явки виборців прогнозують експерти під час голосування у другому турі виборів мерів 15 та 22 листопада. В Комітеті виборців України заявили, що до цього може призвести запровадження карантину вихідного дня.

Олексій Кошель, генеральний директор Комітету виборців України, на брифінгу 11 листопада передбачив, що нові обмеження, які анонсували уряд та президент вже наступного вікенду, зменшать кількість охочих проголосувати.

Тому в КВУ радять місцевій і центральній владі поліпшити інформування населення про безпеку на виборах, оскільки поки більше йдеться про вплив карантину вихідного дня на бізнес та спорт.

Треба розповісти про маски, необхідність прийти на вибори зі своїми ручками, пояснити, що це так само безпечно, як відвідати супермаркет, — сказав Кошель.

Місцева влада має подбати про рух громадського транспорту 15 і 22 листопада — у дні, коли в семи містах країни відбудеться другий тур виборів міських голів.

Забезпечте маски, щоб їх з першого туру не використовували під час другого, — закликав гендиректор КВУ.



Він прогнозує, що технологічних проблем із виборами не має бути, оскільки виборці заповнюватимуть традиційний бюлетень із мажоритарною системою. Кошель вважає, що результати голосування стануть відомі вже через кілька годин після закриття дільниць.

Нагадаємо, що 25 жовтня явка виборців в середньому по країні склала 40%.