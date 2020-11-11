Рейтинг Зеленського продовжує просідати — нове опитування (ІНФОГРАФІКА)

https://racurs.ua/ua/n146349-reytyng-zelenskogo-znovu-prosiv-nove-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Рейтинг Володимира Зеленського у жовтні становить 25,3%. Якби президентські вибори відбувалися в середині жовтня, у першому турі найбільше голосів отримав би чинний глава держави. Зеленського підтримують 25,3% серед усіх опитаних та 33,3% серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме. Для порівняння, у квітні за Зеленського готові були віддати голоси 28,9% та 40,9% відсотків виборців відповідно.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року.

Також українці планують проголосувати за:

Петра Порошенка 17,3%,

Юлію Тимошенко — 11,1%,

Юрія Бойка — 10,5%,

Ігоря Смешка — 9,5%,

Віктора Медведчука — 8,8%,

Олега Ляшка — 4,6%,

Кіру Рудик — 0,4%.

Ще 4,4% проголосують за іншого кандидата.

Польовий етап опитування КМІС тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування понад 1,5 тис. осіб здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, 5−8 листопада було проведено повторне опитування респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Зеленський — 31,2% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.