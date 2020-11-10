Електоральні симпатії. Фото: Главком

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Ракурс

Рейтинг політичних сил очолила партія «Слуга народу». За неї готові віддати голоси 19% виборців серед усіх опитуваних, і 28% серед тих, хто визначився та візьме участь у виборах.

У трійку лідерів також увійшли «Європейська солідарність» та «Опозиційна платформа — за життя». Про це стало відомо із результатів опитування, яке провів соціологічний центр Разумкова.

За електоральними вподобаннями політичні сили розмістилися у такому порядку:

«Слуга народу» — 28%;

«Європейська солідарність» — 21%;

«Опозиційна платформа — за життя» — 16,5%;

«Батьківщина» — 8%;

«Сила і честь» — 5%;

ВО «Свобода» — 4%;

Партія «Голос» — 3%;

Партія Шарія — 2%;

«За майбутнє" — 2%.

Інші партії набрали менше ніж 1% електоральних симпатій.





Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний президент Володимир Зеленський (21% усіх опитаних і 31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Віддати свій голос за Петра Порошенка мають намір 14% і 21%, за Юрія Бойка — відповідно 12% і 17%, за Юлію Тимошенко — відповідно 6% і 8%, за Ігоря Смешка — відповідно 4% і 6%, за Руслана Кошулинського — відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка — відповідно 2% і 2%, за Олега Вілкула — 1% і 1%.

Опитування проводилося в рамках проекту «Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку», що здійснюється Центром Разумкова спільно з представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори в Україні пройшли 25 жовтня, але підрахунок голосів досі не завершився. Президентська партія «Слуга народу» заявила, що виграла вибори за кількістю депутатських мандатів по всій країні.