Білоруська АЕС працювала лише один день. Фото: БелАЭС

https://racurs.ua/ua/n146287-biloruska-aes-pracuvala-lyshe-odyn-den-prychyny-avariynoyi-zupynky.html

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Перший блок Білоруської АЕС, який урочисто запустили у суботу, 7 листопада, не довго працював. Вже у неділю, 8 листопада, турбіну зупинили через вихід з ладу трансформаторів напруги.

Найближчим часом станція не буде виробляти енергію. Про це пише видання TUT.BY.

Причина зупинки — вибухи декількох трансформаторів напруги (вони призначені для вимірювання напруги в силових електричних ланцюгах) на одному з агрегатів, пов’язаних з генератором. Формально нічого незвичайного не сталося, аналогічна подія траплялася на Ленінградській АЕС, але розслідування, відновлення схеми видачі потужності і повторне налагодження займе багато часу, — повідомило джерело видання.

За словами експертів, аварія не впливає на радіаційну безпеку реактора.

Водночас в Міненерго повідомили, що на першому енергоблоці Білоруської АЕС триває етап «Енергетичний пуск». Під час випробувань виявилось, що ​​необхідно замінити вимірювальне обладнання.

Роботи зі заміни даного обладнання здійснюються згідно з технологічним регламентом. Зараз на енергоблоці проводяться випробування і роботи відповідно до етапної програми. Всі технологічні системи функціонують в штатному режимі, — йдеться в повідомленні.

Крім того, в інфоцентрі БілАЕС не змогли назвати передбачувані терміни відновлення вироблення електроенергії.

Зараз йде налагодження устаткування, тривають пуско-налагоджувальні роботи, терміни відновлення вироблення електроенергії поки назвати не можу, — додав представник інфоцентру.

Нагадаємо, що у суботу, 7 листопада, Лукашенко відвідав Білоруську атомну електростанцію й назвав її запуск історичною подією. Перед цим глава держави попередньо оглянув територію БілАЕС з вертольота.