Белорусская АЭС работала только один день. Фото: БелАЭС

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Ракурс

Первый блок белорусской АЭС, который торжественно запустили в субботу, 7 ноября, недолго работал. Уже в воскресенье, 8 ноября, турбину остановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

В ближайшее время станция не будет производить энергию. Об этом пишет издание TUT. BY

Причина остановки — взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени, — сообщил источник.

По словам экспертов, авария не влияет на радиационную безопасность реактора.

В то же время в Минэнерго сообщили, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап «Энергетический пуск». Во время испытаний оказалось, что необходимо заменить измерительное оборудование.

Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме, — говорится в сообщении.

В инфоцентре БелАЕС не смогли назвать предполагаемые сроки восстановления выработки электроэнергии.

Сейчас идет наладка оборудования, продолжаются пуско-наладочные работы, сроки восстановления выработки электроэнергии пока назвать не могу, — добавил представитель инфоцентра.

Напомним, в субботу, 7 ноября, Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию и назвал ее запуск историческим событием. Перед этим глава государства предварительно осмотрел территорию БелАЭС с вертолета.