Александр Лукашенко объявил Беларусь ядерной державой. Фото: profile.ru

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Беларусь становится ядерной державой после открытия атомной электростанции, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

В субботу, 7 ноября, Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию и назвал ее запуск историческим событием. Перед этим глава государства предварительно осмотрел территорию БелАЭС с вертолета. Об этом сообщает БелТА.

На атомной электростанции Лукашенко посетил здание управления первого энергоблока, где дал разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт.

Все так буднично, будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой, — сказал Лукашенко.



Как известно БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строят по российскому проекту «АЭС-2006» с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности.

Напомним, Александр Лукашенко и еще 14 белорусов подпали под новые санкции Европейского Союза из-за протестов в Беларуси, которые власть пытается обуздать силой. Ожидается заморозка активов и запрет выдачи виз для Лукашенко и его приспешников.