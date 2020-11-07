Олександр Лукашенко оголосив Білорусь ядерною державою. Фото: profile.ru

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Білорусь стає ядерною державою після відкриття атомної електростанції, вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко.

У суботу, 7 листопада, Лукашенко відвідав Білоруську атомну електростанцію й назвав її запуск історичною подією. Перед цим глава держави попередньо оглянув територію БелАЕС з вертольота. Про це повідомляє БелТА.

На атомній електростанції Лукашенко відвідав будівлю управління першого енергоблоку, де дав дозвіл на підйом електричної потужності енергоблоку до 400 МВт.

Все так буденно, ніби метро побудували. Історичний момент — країна стає ядерною державою, — сказав Лукашенко.



Як, відомо БелАЕС з двома реакторами ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2400 МВт будують за російським проектом «АЕС-2006» з водо-водяними реакторами третього покоління підвищеної безпеки.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко та ще 14 білорусів підпали під нові санкції Європейського Союзу через протести у Білорусі, які влада намагається приборкати силою. Очікується заморозка активів та заборона видачі віз для Лукашенка та його поплічників.