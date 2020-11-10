Больные коронавирусом могут занять половину всех коек в больницах Украины

https://racurs.ua/n146290-bolnye-koronavirusom-mogut-zanyat-polovinu-vseh-koek-v-bolnicah-ukrainy.html

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Противодействие коронавирусу в Украине имеет свои граничные возможности. Количество койко-мест в стационарах для приема больных COVID-19 может быть увеличено максимально до 83 тыс., что составляет 50% от всего коечного фонда страны.

Именно до такого предела Министерство здравоохранения может увеличить количество коек для больных COVID-19 по всей Украине. Об этом заявил 10 ноября на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

У медицинской системы есть предел. Сначала у нас было выделено 50 тыс. коек, сейчас мы понимаем, что в состоянии увеличить до 83 тыс. коек, — сказал Степанов.

Эта цифра является критической и просчитанной в разрезе каждой области и больницы, чтобы не останавливать оказание помощи при других болезнях.

Министр добавил, что сейчас приостановлены плановые операции, однако продолжаются оперативные вмешательства, отсутствие которых угрожает жизни людей.

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях. В среднем по стране заполнены 63,8% коек.

Наиболее загруженными являются больницы в Полтавской (85,2%), Одесской (80,8%), Ровенской (79,4%), Черниговской (73,9%), Донецкой (73,1%), Запорожской (72,1%), Винницкой (71,6%), Киевской (71,2%), Сумской (71%) и Закарпатской (70,6%) областях. В Киеве заняты 60% коек.

10 ноября в Минздраве сообщили снова о более 10 тыс. новых больных за сутки.