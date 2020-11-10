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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pixnio
Коронавирус в Украине — зафиксированы еще более 10 тыс. случаев COVID-19 (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146276-koronavirus-v-ukraine-zafiksirovano-esche-bolee-10-tys-sluchaev-covid-19-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За минувшие сутки, 9 ноября, зафиксированы еще 10 тыс. 179 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (среди них 410 детей и 445 медработников).
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в следующих регионах:
- Киеве — 747 случаев;
- Житомирской области — 646 случаев;
- Киевской области — 628 случаев;
- Одесской области — 608 случаев;
- Запорожской области — 588 случаев.
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 252 больных.
За сутки коронавирус унес жизни 191 больного, выздоровели 9 ноября 5 тыс. 514 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 479 тыс. 197 человек;
- выздоровели 214 тыс. 657 человек;
- умерли 8 тыс. 756 больных.
Напомним, вчера, 9 ноября, стало известно об инфицировании коронавирусом президента Украины Владимира Зеленского.
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