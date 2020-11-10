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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pixnio

Коронавирус в Украине — зафиксированы еще более 10 тыс. случаев COVID-19 (ИНФОГРАФИКА)

10 ноя 2020, 09:37
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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За минувшие сутки, 9 ноября, зафиксированы еще 10 тыс. 179 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (среди них 410 детей и 445 медработников).

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в следующих регионах:

  • Киеве — 747 случаев;
  • Житомирской области — 646 случаев;
  • Киевской области — 628 случаев;
  • Одесской области — 608 случаев;
  • Запорожской области — 588 случаев.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 252 больных.

За сутки коронавирус унес жизни 191 больного, выздоровели 9 ноября 5 тыс. 514 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 479 тыс. 197 человек;
  • выздоровели 214 тыс. 657 человек;
  • умерли 8 тыс. 756 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, вчера, 9 ноября, стало известно об инфицировании коронавирусом президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Ракурс


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