В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pixnio

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За минувшие сутки, 9 ноября, зафиксированы еще 10 тыс. 179 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (среди них 410 детей и 445 медработников).

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в следующих регионах:

Киеве — 747 случаев;

Житомирской области — 646 случаев;

Киевской области — 628 случаев;

Одесской области — 608 случаев;

Запорожской области — 588 случаев.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 252 больных.

За сутки коронавирус унес жизни 191 больного, выздоровели 9 ноября 5 тыс. 514 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 479 тыс. 197 человек;

выздоровели 214 тыс. 657 человек;

умерли 8 тыс. 756 больных.

Напомним, вчера, 9 ноября, стало известно об инфицировании коронавирусом президента Украины Владимира Зеленского.