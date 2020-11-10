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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Pixnio

Коронавірус в Україні — зафіксовано ще понад 10 тис. випадків COVID-19 (ІНФОГРАФІКА)

10 лис 2020, 09:37
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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 9 листопада, зафіксовано ще 10 тис. 179 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (серед них 410 дітей та 445 медпрацівників).

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу зафіксована в таких регіонах:

  • Києві — 747 випадків;
  • Житомирській області — 646 випадків;
  • Київській області — 628 випадків;
  • Одеській області — 608 випадків;
  • Запорізькій області — 588 випадків.

Госпіталізували за добу 1 тис. 252 хворих.

За добу коронавірус забрав життя 191 хворого, одужали 9 листопада 5 тис. 514 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 479 тис. 197 осіб;
  • одужали 214 тис. 657 осіб;
  • померли 8 тис. 756 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, стало відомо про інфікування коронавірусом президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Ракурс


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