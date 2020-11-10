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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Pixnio
Коронавірус в Україні — зафіксовано ще понад 10 тис. випадків COVID-19 (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146276-koronavirus-v-ukrayini-zafiksovano-sche-ponad-10-tys-vypadkiv-covid-19-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 9 листопада, зафіксовано ще 10 тис. 179 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (серед них 410 дітей та 445 медпрацівників).
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільша кількість нових випадків коронавірусу зафіксована в таких регіонах:
- Києві — 747 випадків;
- Житомирській області — 646 випадків;
- Київській області — 628 випадків;
- Одеській області — 608 випадків;
- Запорізькій області — 588 випадків.
Госпіталізували за добу 1 тис. 252 хворих.
За добу коронавірус забрав життя 191 хворого, одужали 9 листопада 5 тис. 514 осіб.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 479 тис. 197 осіб;
- одужали 214 тис. 657 осіб;
- померли 8 тис. 756 хворих.
Нагадаємо, вчора, 9 листопада, стало відомо про інфікування коронавірусом президента України Володимира Зеленського.
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