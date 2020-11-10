В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Pixnio

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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 9 листопада, зафіксовано ще 10 тис. 179 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (серед них 410 дітей та 445 медпрацівників).

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу зафіксована в таких регіонах:

Києві — 747 випадків;

Житомирській області — 646 випадків;

Київській області — 628 випадків;

Одеській області — 608 випадків;

Запорізькій області — 588 випадків.

Госпіталізували за добу 1 тис. 252 хворих.

За добу коронавірус забрав життя 191 хворого, одужали 9 листопада 5 тис. 514 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 479 тис. 197 осіб;

одужали 214 тис. 657 осіб;

померли 8 тис. 756 хворих.

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, стало відомо про інфікування коронавірусом президента України Володимира Зеленського.