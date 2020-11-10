Хворі на коронавірус можуть зайняти половину усіх ліжок в лікарнях України, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n146290-hvori-na-koronavirus-mojut-zaynyaty-polovynu-usih-lijok-v-likarnyah-ukrayiny.html

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Протидія коронавірусу в Україні має свої граничні можливості. Кількість ліжко-місць у стаціонарах для прийому хворих на COVID-19 може бути збільшена максимально до 83 тис., що становить 50% від усього ліжкового фонду країни.

Саме до такої межі Міністерство охорони здоров’я може збільшити кількість ліжок для хворих на COVID-19 по всій Україні. Про це заявив 10 листопада на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Медична система має межу. Спочатку у нас було виділено 50 тис. ліжок, зараз ми розуміємо, що у змозі збільшити до 83 тис. ліжок, — сказав Степанов.

Ця цифра є критичною і прорахованою у розрізі кожної області і лікарні, щоб не зупиняти надання допомоги при інших хворобах.

Міністр додав, що нині призупинені планові операції, однак продовжуються оперативні втручання, відсутність яких загрожує життю людей.

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в десяти областях. У середньому по країні заповнені 63,8% таких ліжок.

Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (85,2%), Одеській (80,8%), Рівненській (79,4%), Чернігівській (73,9%), Донецькій (73,1%), Запорізькій (72,1%), Вінницькій (71,6%), Київській (71,2%), Сумській (71%) і Закарпатській (70,6%) областях. У Києві зайняті 60% ліжок.

10 листопада в МОЗ повідомили знову про понад 10 тис. нових хворих за добу.