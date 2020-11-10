Як захиститися від коронавірусу: «коктейль» для профілактики і головні лікарські помилки

Як захиститися від коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2761-yak-zahystytysya-vid-koronavirusu-kokteyl-dlya-profilaktyky-i-golovni-likarski-pomylky.html

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Як захиститися від коронавірусу? Чи можна мінімізувати ризик зараження і розвитку важких форм захворювання? Сьогодні, коли дедалі більше людей лікуються вдома, а сімейний лікар не завжди доступний, ці запитання звучать дуже часто. Розібратися в такій заангажованій темі непросто, але все ж варто. Не лише для того, щоб не викидати гроші на вітер, купуючи різні фуфломіцини, а і щоб не нашкодити собі ще більше у спробах допомогти організму в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Як захиститися від коронавірусу — що важливо знати?

На сьогодні для лікування коронавірусу немає ефективного засобу прямої антивірусної дії. На відміну, наприклад, від грипу (озельтамівір) або гепатиту С. Тому якщо реклама «чудо-засобу» стверджує зворотне, не вірте.

Вживання різних імуностимуляторів може бути небезпечним через ризик розвитку цитокінового шторму у хворих. Таких препаратів чимало. Якщо в інструкції написано про стимуляцію вироблення інтерферонів, лімфоцитів, нейтрофілів тощо — це вони, рідні, і є. Цитокіновий шторм — одне з небезпечних ускладнень COVID-19, коли імунна система різко і неадекватно активізується, вражаючи власні органи, насамперед легені. З цієї причини ризики тяжкого перебігу коронавірусної інфекції у пацієнта, який стимулював свій імунітет, можуть зростати.

«Коктейль» для профілактики коронавірусу і при перших симптомах — дешево, безпечно і доступно

«Чітких доказів ефективності різних методів профілактики і лікування коронавірусної інфекції на сьогодні немає. Різні докази, які з'являються, нерідко протилежні й суперечливі, однак це не означає, що багато підходів, які використовуються у світі, є неефективними», — пояснює Ольга Голубовська, докторка медичних наук, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця.

На думку інфекціоністки, на особливу увагу заслуговує Протокол лікування критичних станів COVID-19 Медичної школи Східної Вірджинії, США (EVMS). Серед його розробників — відомий американський реаніматолог, завідувач кафедри пульмонології та реаніматології EVMS Пол Марик. Документ є послідовним і приділяє увагу не тільки лікуванню важких форм коронавірусної інфекції, а й легких, а також профілактиці.

«Ми зробили все, щоб впровадити цей протокол у практику», — каже Ольга Голубовська. — В руках у лікарів немає засобів екстреної специфічної профілактики (наприклад, як при грипі). Але є засоби неспецифічної профілактики. Її потрібно рекомендувати всім українцям, особливо з груп ризику». Цей «коктейль» є недорогим, безпечним і доступним, йдеться в американському протоколі.

«Коктейль» для профілактики, що сприяє запобіганню/пом'якшенню коронавірусної інфекції:

вітамін С — 500 мг двічі на добу;

кверцетин — 250 мг на добу;

цинк — 30‒50 мг на добу (ацетат, глюконат або піколінат);

вітамін D3 — 1000‒4000 одиниць на добу;

мелатонін (почати з 0,3 мг і збільшувати в міру переносимості до 2 мг на ніч).

Чому саме ці препарати? Кверцетин належить до біофлавоноїдів, рослинних пігментів, завдяки яким рослини, фрукти та овочі мають те чи інше забарвлення. Найважливішими властивостями кверцетину є антиоксидантні, імуномодулюючі та протизапальні. COVID-19 — захворювання системне, при якому, кажучи медичною мовою, розвивається ендотеліальна дисфункція, простими словами — виникає ураження судин. Кверцетин має дві важливі властивості в розрізі коронавірусної інфекції: впливає на прогресування ендотеліальної дисфункції, а також є імуномодулюючим засобом, пригнічуючи розвиток імунологічних реакцій — так званого цитокінового шторму, що викликає важкі ураження в організмі.

Зверніть увагу, що при тривалому застосуванні високих доз кверцетину дуже рідко, але може розвинутися гіпотиреоз. Тому кверцетин варто застосовувати з обережністю у пацієнтів з гіпотиреозом і під контролем рівня ТТГ (тиреотропний гормон).

Щодо цинку, то його антивірусна здатність відома давно. Нинішнього року вчені різних країн провели попередні дослідження, згідно з якими цинк може уповільнювати роботу РНК-полімерази, необхідної для розмноження вірусу. Також передбачається, що цей елемент здатний зменшувати ризик важкого перебігу COVID-19. Поки всі ці дані мають попередній характер. Найкраще засвоюється піколінат цинку, але можна і сульфат — його біодоступність нижча, але не суттєво.

Чому на вітамін D звернули увагу у зв'язку з коронавірусом? Вчені з США помітили, що число важких випадків коронавірусної інфекції значно нижче у тих, хто не мав дефіциту «сонячного» вітаміну. Вітамін D модулює вроджений і адаптивний імунітет. За правилами, перш ніж приймати, потрібно перевірити його рівень в організмі. Однак під час пандемії навряд чи варто бігти в лабораторію для дослідження. Практично немає людей, у кого вітамін D був би в нормі. До того ж ми входимо в сезон, коли його концентрація починає знижуватися — найнижчі рівні визначаються наприкінці зими. Не перестарайтеся з вітамінізацією, кажуть експерти. Є дані, що надмірне надходження вітаміну D може призвести до порушень у серцево-судинній системі і навіть до ниркової недостатності.

Мелатонін внесли в цей список не лише для того, щоб ми краще спали. Є дослідження, яке показує, що мелатонін полегшує симптоми захворювання.

Препарати краще приймати окремо, а не у складі полівітамінних комплексів. Останні, якщо їх і містять, то в дозах значно нижчих за згадані.

Наведений «коктейль» не панацея, не чудодійний засіб, що забезпечує високий і надійний захист. Основна надія — на наш організм і імунітет, який зміцнюється здоровим способом життя. Тому збалансоване харчування і прогулянки на свіжому повітрі поставте в цьому переліку на перше місце.

Хто у групі ризику тяжкого перебігу COVID-19 — перевірте себе

Більшість людей переносять коронавірусну інфекцію в легкій формі. На жаль, щастить не всім. Впливає багато чинників — і отримана доза коронавірусу (не забуваємо про маски, антисептики, уникаємо місць скупчення людей), стан імунітету, ментальне здоров'я тощо. Обережними варто бути людям з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. Добре, якщо, захворівши, вони перебувають під клініко-лабораторним моніторингом лікаря. На жаль, в ситуації, коли доступ до медицини обмежений, порятунок тих, хто тоне, переходить в їхні ж руки, а також їхніх близьких.

Загалом чим старша людина, тим важче, як правило, протікає захворювання. Тому вікових пацієнтів потрібно ізолювати від можливих джерел інфекції.

Групи ризику (будь-який вік):

злоякісні новоутворення;

хронічні захворювання нирок;

хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ);

серцево-судинні захворювання;

імунодефіцити;

ожиріння (ІМТ — індекс маси тіла — 30 і вище);

вагітність;

серповидноклітинна анемія;

куріння;

цукровий діабет другого типу.

Ожиріння є вищим фактором ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції, ніж цукровий діабет. А ось, наприклад, астма, муковісцидоз, гіпертонічна хвороба, хвороби печінки, цукровий діабет першого типу наразі належать до досліджуваних груп ризику. Зверніть увагу, що у людей з діабетом другого типу більше шансів захворіти на важку форму, ніж у інсулінозалежних.

З'явилися симптоми коронавірусу?

Осінь і зима — сезон респіраторних вірусів, але питома вага коронавірусної інфекції у структурі ГРВІ домінує. Симптоми коронавірусу, особливо в перші дні, можуть бути будь-якими і нічим не відрізнятися від звичної легкої застуди. Підтвердити або спростувати діагноз на ранніх стадіях може ПЛР-тест. Держлабораторії, в яких за направленням сімейного лікаря проводять безкоштовні тести, завантажені під зав'язку, а на результати доводиться чекати 7‒10 днів. Направлення від сімейного лікаря отримати також непросто, ось і доводиться багатьом здавати тести за власний кошт. Важливо зробити це вчасно, щоб «зловити» вірус і не викинути гроші на вітер.

ПЛР-тест є високо інформативним наприкінці інкубаційного періоду і в перші сім днів від дебюту клінічних проявів. На другому тижні інформативність його істотно знижується. Після 14 днів, скоріш за все, він буде негативним. Цим пояснюються часті негативні результати ПЛР-тестування у хворих з ковідною пневмонією, зроблені після зазначених строків. Підтвердити діагноз допомагають також тести на антитіла методом ІФА. Однак може пройти до трьох тижнів, щоб вони могли бути виявлені.

«Потрібно враховувати наявність помилково негативних результатів ПЛР-тестів. Якщо є типова клінічна картина, або ж пацієнт перебуває в осередку коронавірусної інфекції і в нього виникає будь-яка симптоматика — його потрібно розглядати як потенційного хворого, — зауважує Ольга Голубовська. — Якщо ПЛР негативний, але є клініка, лікарям дали можливість ставити клініко-рентгенологічний діагноз».

Щось пішло не так — ускладнення коронавірусу

Погіршення стану найчастіше виникає з 5‒7 дня, але трапляється і на 12‒14 день.

Ступінь підвищення температури тіла (в тому числі і такої, що погано збивається) не завжди корелює зі ступенем тяжкості захворювання та подальшими ускладненнями. Є пацієнти з температурою під 40, яка нічим не збивається і дуже виснажує. При цьому ураження легень у них може бути мінімальним. Така лихоманка може триматися 14 днів, потім зникає.

Зник нюх — і тут багато хто впадає в паніку. Аносмія та ураження очей не є критерієм тяжкості хвороби, іноді навіть навпаки.

До 5% захворювань на коронавірусну інфекцію починається відразу з розвитку дихальної недостатності. В тому числі й на тлі нормальної температури тіла, тому пульсоксиметрія (вимірювання сатурації — насичення крові киснем) потрібна в обов'язковому порядку. Прилад, схожий на прищіпку, одягається на палець, спеціальний інфрачервоний світлодіод пропускає світло через кров і м'які тканини, що дозволяє визначити сатурацію. У зв'язку з поразкою вірусом нервової системи та/або явищами дихальної недостатності пацієнти можуть бути не зовсім адекватними — так звані щасливі гіпоксики. Трапляється, що людина з сатурацією 60‒70% (при нормі 95% і вище) надходить у стаціонар й абсолютно не відчуває її. Звичайно, краще, щоб пульсоксиметрію проводив лікар, адже домашнє вимірювання іноді дає не зовсім правильні результати. Та ось на практиці така тактика сьогодні є складною для виконання.

Що потрібно знати пацієнтам, які вимірюють сатурацію самостійно:

протягом дня варто знімати кілька показань, і тенденцію до зниження розглядати як загрозливу;

використовуйте вказівний або середній палець;

не використовуйте пальці ніг або мочки вуха;

враховуйте тільки значення, пов'язані з сильним імпульсним сигналом;

спостерігайте за показаннями протягом 30‒60 секунд, щоб визначити значення, які реєструються найчастіше;

зніміть лак для нігтів з пальця, на якому проводяться вимірювання;

зігрійте холодні пальці перед вимірюванням.

Сатурацію допомагає поліпшити свіже повітря. Якщо дозволяє стан, виходьте на вулицю, ходіть не поспішаючи, так покращиться приплив кисню до легень. Часто провітрюйте приміщення.

Згідно з американським протоколом, госпіталізація необхідна, якщо сатурація падає нижче за 94%. В Україні, згідно з останніми новаціями, цей показник зменшили до 92%. Тепер такі пацієнти повинні лікуватися вдома, під наглядом сімейного лікаря.

Лікарські помилки при лікуванні коронавірусу

Лікарі, на жаль, нерідко припускаються помилок при лікуванні пацієнтів з коронавірусом амбулаторно. До них належать, зокрема, поліпрагмазія (призначення завеликої кількості лікарських засобів) і призначення антибіотиків без показань.

Призначення антибіотиків з перших днів захворювання — величезна проблема. Пацієнти не встигають отримати позитивний ПЛР-тест на коронавірус, як їм одразу ж призначаються препарати. В Україні під час пандемії антибіотики перетворилися на ліки від тривоги. Страшно уявити, що буде через рік з антибіотикорезистентністю, кажуть експерти. Є дані, що після першої хвилі коронавірусу в Нью-Йорку масове використання антибіотиків призвело до збільшення множинної лікарської стійкості грам-негативних бактерій, які можуть бути потенційно смертельними надалі при коронавірусній інфекції.

«Я не знаю, як поламати це (поголовне необґрунтоване призначення антибіотиків. — Ред.). Це не вірусне, не бактеріальне ураження легень. Це індуковане вірусом імунне ураження легень. Це клінічний опік легень по суті. Призначають по два антибіотики, тому що температура не падає. Вона і не може впасти, тому що там зовсім інший механізм», — каже Ольга Голубовська.

Ще одна помилка — раннє призначення ГКС (глюкокортикостероїдів). Це збільшує реплікацію вірусу, пролонгуючи час життя вірусу і подовжуючи захворювання. Гормони та інфекційні захворювання — це діаметрально протилежні поняття, за винятком невідкладних станів. Тому будь-якими імуносупресивними гормональними засобами пролонгується розмноження вірусу.

До лікарських помилок можна віднести і призначення КТ-дослідження без показань, а також недостатню увагу до груп ризику.

Йдемо на одужання. Коли людина вже не заразна?

Найвища заразність — наприкінці інкубаційного періоду і на початку симптоматики. Численні дослідження показують, що вже за тиждень після появи симптомів вірусом, отриманим з носоглотки, неможливо заразити клітини в культурі. На людях експерименти із зараження не проводилися, тому регулятори перестраховуються і беруть проміжок у десять днів плюс ще три. Іншими словами, за десять днів після дебюту симптоматики людина вважається безпечною для оточення.

Ця цифра взята ВООЗ, CDC та іншими шанованими організаціями не зі стелі, а за підсумками досліджень сотень тисяч перехворілих. Дані були взяті до уваги і в Україні, у вересні внесено зміни до наказу МОЗ №722 «Стандарти медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)». Про критерії виходу із самоізоляції можна прочитати в цій статті.