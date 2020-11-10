Электоральные симпатии. Фото: Главком

https://racurs.ua/n146291-kakuu-partiu-bolshe-vsego-podderjivaut-ukraincy-posle-vyborov-infografika.html

Ракурс

Рейтинг политических сил возглавила партия «Слуга народа». За нее готовы отдать голоса 19% избирателей среди всех опрошенных, и 28% среди тех, кто определился и примет участие в выборах.

В тройку лидеров также вошли «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — за жизнь». Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного социологическим центром Разумкова.

По электоральным предпочтениям политические силы разместились в следующем порядке:

«Слуга народа» — 28%;

«Европейская солидарность» — 21%;

«Оппозиционная платформа — за жизнь» — 16,5%;

«Батькивщина» — 8%;

«Сила и честь» — 5%;

ВО «Свобода» — 4%;

Партия «Голос» — 3%;

Партия Шария — 2%;

«За будущее» — 2%.

Остальные партии набрали менее 1% электоральных симпатий.



Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский (21% всех опрошенных и 31% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

Отдать свой голос за Петра Порошенко намерены 14% и 21%, за Юрия Бойко — соответственно 12% и 17%, за Юлию Тимошенко — соответственно 6% и 8%, за Игоря Смешко — соответственно 4% и 6%, по Руслан Кошулинский — соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко — соответственно 2% и 2%, за Олега Вилкула — 1% и 1%.



Опрос проводился в рамках проекта «Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития», осуществляемого Центром Разумкова совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине прошли 25 октября, но подсчет голосов еще не завершился. Президентская партия «Слуга народа» заявила, что выиграла выборы по количеству депутатских мандатов по всей стране.