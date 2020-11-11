Крым. Фото: Полемика

https://racurs.ua/n146381-bmw-sdelali-krym-rossiyskim-v-mid-napomnili-chey-poluostrov.html

Ракурс

BMW, немецкий автоконцерн, отметил для российских пользователей оккупированный Крым как территорию Российской Федерации, несмотря на то, что все европейские компании обязаны придерживаться политики непризнания аннексии Крыма.

В украинском Министерстве иностранных дел компании напомнили о резолюции ООН, в которой подтверждается украинский статус Крыма. Об этом заявила замглавы ведомства Эмине Джапарова в Twitter.

We remind @BMW about UNGA res.68/262 confirming��status of Crimea. All navigation maps provided by #BMW should reflect the fact that #CrimeaIsUkraine &the EU businesses should respect non-recognition policy on attempted annexation of Crimea. There is no place for double standards pic.twitter.com/PgxMsMJEhH — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 11, 2020

Она добавила, что согласно с резолюцией, все навигационные карты, которые предоставляют в BMW, должны отражать тот факт, что Крым — это Украина.

Здесь нет места двойным стандартам, — добавила Джапарова.



Напомним, ранее мы сообщали, что консульство в аннексированном Россией Крыму впервые откроется 10 ноября. Первой страной-партнером Крыма станет Никарагуа. Посол Никарагуа в России Альба Торрес уже прибыла на оккупированный полуостров.

В то же время должность почетного консула получил участник российской аннексии Крыма Олег Белавенцев, которого в Украине заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за участие в аннексии украинского полуострова. В августе украинское Министерство иностранных дел уже направляло ноту протеста Никарагуа по поводу открытия консульства. Тогда страну предупредили о возможном введении санкций.