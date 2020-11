BMW, немецкий автоконцерн, отметил для российских пользователей оккупированный Крым как территорию Российской Федерации, несмотря на то, что все европейские компании обязаны придерживаться политики непризнания аннексии Крыма.

В украинском Министерстве иностранных дел компании напомнили о резолюции ООН, в которой подтверждается украинский статус Крыма. Об этом заявила замглавы ведомства Эмине Джапарова в Twitter.

We remind @BMW about UNGA res.68/262 confirming��status of Crimea. All navigation maps provided by #BMW should reflect the fact that #CrimeaIsUkraine &the EU businesses should respect non-recognition policy on attempted annexation of Crimea. There is no place for double standards pic.twitter.com/PgxMsMJEhH