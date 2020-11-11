Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Крым. Фото: Полемика

BMW сделали Крым российским — в МИД напомнили, чей полуостров

11 ноя 2020, 22:34
999

BMW, немецкий автоконцерн, отметил для российских пользователей оккупированный Крым как территорию Российской Федерации, несмотря на то, что все европейские компании обязаны придерживаться политики непризнания аннексии Крыма.

В украинском Министерстве иностранных дел компании напомнили о резолюции ООН, в которой подтверждается украинский статус Крыма. Об этом заявила замглавы ведомства Эмине Джапарова в Twitter.

Она добавила, что согласно с резолюцией, все навигационные карты, которые предоставляют в BMW, должны отражать тот факт, что Крым — это Украина.

Здесь нет места двойным стандартам, — добавила Джапарова.


Напомним, ранее мы сообщали, что консульство в аннексированном Россией Крыму впервые откроется 10 ноября. Первой страной-партнером Крыма станет Никарагуа. Посол Никарагуа в России Альба Торрес уже прибыла на оккупированный полуостров.

В то же время должность почетного консула получил участник российской аннексии Крыма Олег Белавенцев, которого в Украине заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за участие в аннексии украинского полуострова. В августе украинское Министерство иностранных дел уже направляло ноту протеста Никарагуа по поводу открытия консульства. Тогда страну предупредили о возможном введении санкций.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров