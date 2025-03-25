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Судостроительные заводы в Крыму превратились в склады. Фото:

Судостроительные заводы в Крыму превратились в склады — партизаны

25 мар 2025, 11:23
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Суднобудівна галузь в окупованому Криму зазнала повного занепаду.

Заводи, які раніше працювали на потреби російського флоту, перетворилися на склади та ремонтні майданчики. Країна-агресор втратила великі військові замовлення після того, як Сили оборони України успішно атакували окупований півострів. Про це партизанський рух «АТЕШ» 25 березня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що фінансування суднобудівних підприємств урізають, а решта коштів осідає в кишенях корумпованих чиновників. Відповідно зупинилося будівництво нових кораблів, на заводах зараз можуть лише ремонтувати пошкоджену техніку.

Уся зібрана інформація передається Силам оборони України, і кожен удар по окупантах наближає момент, коли російський флот остаточно піде з Криму — наголосили представники руху опору.

Суднобудівні заводи в Криму перетворились на склади. Фото: АТЕШ

Суднобудівні заводи в Криму перетворились на склади. Фото: АТЕШ

Суднобудівні заводи в Криму перетворились на склади. Фото: АТЕШ

Суднобудівні заводи в Криму перетворились на склади. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, російські окупанти перетворили на військову базу санаторій «Здравниця» в Євпаторії. Тут загарбники ховають військову техніку, розмістили вогневі точки, великокаліберні кулемети, озброєння та боєкомплекти.

Источник: Ракурс


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