Оккупанты в Донецкой области начали строить новые мосты. Фото: Петр Андрющенко

https://racurs.ua/n205064-okkupanty-v-doneckoy-oblasti-nachali-stroit-tri-novyh-mosta-dlya-uluchsheniya-logistiki.html

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Російські окупанти почали будівництво нових мостів на Донеччині.

На окупованій території, за задумом ворога, плануєте зведення трьох мостів. Один із них буде залізничним. Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 25 березня повідомив у Telegram.

Одразу три по суті нових мости, один з яких залізничний через річку Берестову, через річку Кальміус (село Роздольне) та через балку Широку по автомобільній трасі Новоазовськ — Маріуполь та в районі нової залізничної гілки (яку будували, як резервну навесні 2024 року) будують росіяни, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Андрющенко, росіяни таким чином хочуть кардинально покращити логістику між Ростовом, Новоазовськом, Волновахою та Донецьком для автомобільних шляхів, а також розширити будівництво залізниці, яка з'єднає російський Ростов з окупованим Маріуполем. Ці шляхи будуються в рамках створення сухопутного коридору в Крим.

Нагадаємо, у серпні 2024 року росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. Аналітики заявляли, що через це могла кардинально змінитися ситуація на фронті, бо у росіян покращилися логістика.