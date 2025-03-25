ВСУ продвинулись в Демидовке. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n205063-vsu-prodvinulis-v-demidovke-belgorodskoy-oblasti-rf-isw.html

Ракурс

Сили оборони України просунулися в населеному пункті Демидівка Бєлгородської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися в центральну Демидівку на північний захід від російського міста Бєлгород. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили нещодавно просунулися в Демидівку вздовж міжнародного кордону на північному заході Бєлгородської області на тлі триваючих українських атак у цьому районі, — йдеться у повідомленні.

Тим часом російська пропаганда визнає просування в Демидівці, але заперечує захоплення населеного пункту.

Днями так звані російські воєнкори заявили, що ЗСУ також почали атаку в напрямку Поповки на захід від Демидівки. Зазначалося, що українські сили в Бєлгородській області використовують квадроцикли й бронетехніку та атакують невеликими групами піхоти.

Нагадаємо, 18 березня українська авіація завдала удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області. Внаслідок ураження командний пункт був повністю знищений.