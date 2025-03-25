Воздушные силы поразили место сосредоточения оккупантов. Фото: Генштаб

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Збройні сили України завдали російським окупантам нових втрат.

Повітряні сили Збройних сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. Прицільний удар повністю зруйнував об'єкт, а до 30 загарбників були ліквідовані. Про це Генеральний штаб ЗСУ 25 березня повідомив у Telegram.

У Генштабі наголосили, що знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти українських підрозділів у Сумській та Курській областях.

Льотчики Повітряних сил Збройних сил України, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу, — наголосило командування.

Нагадаємо, днями Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили чотири російські вертольоти у Бєлгородській області. Для ураження російської авіатехніки з реактивної системи HIMARS було запущено ракети M30A2, які оснащені 180 тисячами малих уражальних елементів у вигляді вольфрамових кульок, що оточують центральний вибуховий заряд.