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Ракурс
Крим. Фото: Полемика

BMW зробили Крим російським — у МЗС нагадали, чий півострів

11 лис 2020, 22:34
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BMW, німецький автоконцерн, зазначив для російських користувачів окупований Крим як територію Російської Федерації попри те, що всі європейські компанії зобов’язані дотримуватися політики невизнання анексії Криму.

В українському Міністерстві закордонних справ компанії нагадали про резолюцію ООН, в якій підтверджується український статус Криму. Про це заявила заступник голови відомства Еміне Джапарова у Twitter.

Вона додала, що згідно з резолюцією, всі навігаційні карти, які надають в BMW, повинні відбивати той факт, що Крим — це Україна.

Тут немає місця подвійним стандартам, — додала Джапарова.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що консульство в анексованому Росією Криму вперше відкриється 10 листопада. Першою країною-партнером Криму стане Нікарагуа. Посол Нікарагуа в Росії Альба Торрес вже прибула на окупований півострів.

Водночас посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавенцев Олег Євгенович, якого в Україні заочно засудили до 13 років в’язниці за участь в анексії українського півострова. У серпні українське Міністерство закордонних справ вже направляло ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе введення санкцій.

Джерело: Ракурс


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