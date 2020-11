BMW, німецький автоконцерн, зазначив для російських користувачів окупований Крим як територію Російської Федерації попри те, що всі європейські компанії зобов’язані дотримуватися політики невизнання анексії Криму.

В українському Міністерстві закордонних справ компанії нагадали про резолюцію ООН, в якій підтверджується український статус Криму. Про це заявила заступник голови відомства Еміне Джапарова у Twitter.

We remind @BMW about UNGA res.68/262 confirming��status of Crimea. All navigation maps provided by #BMW should reflect the fact that #CrimeaIsUkraine &the EU businesses should respect non-recognition policy on attempted annexation of Crimea. There is no place for double standards pic.twitter.com/PgxMsMJEhH