Крим. Фото: Полемика

https://racurs.ua/ua/n146381-bmw-zrobyly-krym-rosiyskym-v-mzs-nagadaly-chyy-pivostriv.html

Ракурс

BMW, німецький автоконцерн, зазначив для російських користувачів окупований Крим як територію Російської Федерації попри те, що всі європейські компанії зобов’язані дотримуватися політики невизнання анексії Криму.

В українському Міністерстві закордонних справ компанії нагадали про резолюцію ООН, в якій підтверджується український статус Криму. Про це заявила заступник голови відомства Еміне Джапарова у Twitter.

We remind @BMW about UNGA res.68/262 confirming��status of Crimea. All navigation maps provided by #BMW should reflect the fact that #CrimeaIsUkraine &the EU businesses should respect non-recognition policy on attempted annexation of Crimea. There is no place for double standards pic.twitter.com/PgxMsMJEhH — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 11, 2020

Вона додала, що згідно з резолюцією, всі навігаційні карти, які надають в BMW, повинні відбивати той факт, що Крим — це Україна.

Тут немає місця подвійним стандартам, — додала Джапарова.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що консульство в анексованому Росією Криму вперше відкриється 10 листопада. Першою країною-партнером Криму стане Нікарагуа. Посол Нікарагуа в Росії Альба Торрес вже прибула на окупований півострів.

Водночас посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавенцев Олег Євгенович, якого в Україні заочно засудили до 13 років в’язниці за участь в анексії українського півострова. У серпні українське Міністерство закордонних справ вже направляло ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе введення санкцій.