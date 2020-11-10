Консульство в окупованому Криму відкрила Нікарагуа — у МЗС обурилися

Нікарагуа. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n146303-konsulstvo-v-okupovanomu-krymu-vidkryla-odna-iz-krayin-u-mzs-oburylysya.html

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Консульство в анексованому Росією Криму вперше відкриється 10 листопада. Першої країною-партнером Криму стане Нікарагуа.

Посол Нікарагуа у Росії Альба Торрес вже прибула на окупований півострів. Про це повідомляє агентство «ТАСС».

Натомість посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавенцев, якого в Україні заочно засуджено до 13 років в’язниці за участь в анексії українського півострова.

У серпні українське Міністерство закордонних справ вже направляло ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе введення проти неї санкцій.

Українські дипломати зауважили, що це є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій ООН.

Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід'ємної частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, — зазначили у МЗС.

У МЗС нагадали, що відповідно до українського законодавства, в’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї здійснюється через територію України, а будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їхня діяльність вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України.

У заяві зазначається, що Міністерство закордонних справ України неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

У МЗС заявили, що українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства України та вживатиме надалі усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Нікарагуа — одна з країн, які регулярно не голосують за резолюцію ООН, які ініціює Україна, щодо визнання Росії країною-окупантом через анексію Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Нікарагуа, що розташована в Центральній Америці, вчинила недружній крок щодо України. Ця держава попри попередження України призначила в тимчасово окупованому Криму «почесного консула».