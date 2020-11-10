Консульство в оккупированном Крыму открыла Никарагуа — в МИД возмутились

Никарагуа. Фото: Суспильне

https://racurs.ua/n146303-konsulstvo-v-okkupirovannom-krymu-otkryla-odna-iz-stran-v-mid-vozmutilis.html

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Консульство в аннексированом Россией Крыму впервые откроется 10 ноября. Первой страной-партнером Крыма станет Никарагуа.

Посол Никарагуа в России Альба Торрес уже прибыла на оккупированный полуостров. Об этом сообщает агентство «ТАСС».

В то же время должность почетного консула получил участник российской аннексии Крыма Олег Белавенцев, которого в Украине заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за участие в аннексии украинского полуострова.

В августе украинское Министерство иностранных дел уже направляло ноту протеста Никарагуа по поводу открытия консульства. Тогда страну предупредили о возможном введении против нее санкций.

Украинские дипломаты отметили, что это является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций ООН.

Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению к Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, каким является Автономная Республика Крым и город Севастополь, — отметили в МИД.

В МИД напомнили, что согласно украинскому законодательству, въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд из нее осуществляется через территорию Украины, а любые органы, должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если они созданы, избранны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

В заявлении отмечается, что Министерство иностранных дел Украины неоднократно предупреждало Никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

В МИД заявили, что украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Никарагуа — одна из стран, которые регулярно не голосуют за резолюцию ООН, инициированную Украиной, по признанию России страной-оккупантом из-за аннексии Крыма.

Напомним, ранее мы сообщали, что Никарагуа, расположенная в Центральной Америке, совершила недружественный шаг по отношению к Украине. Это государство, несмотря на предупреждения Украины, назначило во временно оккупированном Крыму «почетного консула».