В партии Зеленского прогнозируют дальнейшую «чистку» глав областей

https://racurs.ua/n146302-v-partii-zelenskogo-prognoziruut-dalneyshuu-chistku-glav-oblastey.html

Ракурс

В партии «Слуга народа» прогнозируют дальнейшие увольнения глав областных госадминистраций.

Руководство правящей партии заявило, что увольнения руководителей ОГА продолжатся, причем они активизировались по результатам местных выборов.

Лидеры «Слуги народа» Александр Корниенко и Давид Арахамия на брифинге 10 ноября сообщили, что «так называемый „губернаторопад“ продолжится».

Корниенко, комментируя кадровые решения после проведения местных выборов, сказал, что чиновников оценивают по определенной системе показателей.

Он заверил, что отставка нескольких глав регионов «не является на 100% политическим решением», потому что выборы просто «часто подводят определенную черту для людей».

Это психологически — что-то происходило в регионе, а затем какой-то есть уровень поддержки в регионе — партии, власти или кандидатов от партии власти. На основе этого эти решения принимаются. Я думаю, что будут еще кадровые решения в ближайшее или среднесрочное время от Офиса президента, — сообщил руководитель СН.

Ранее «Ракурс» сообщал об увольнении Зеленским 5 ноября глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций Максима Куцого, Виталия Федорива и Романа Грищенко. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал при этом, что причиной отставок была «недостаточная эффективность работы чиновников».