У партії Зеленського прогнозують подальшу «чистку» голів областей

https://racurs.ua/ua/n146302-u-partiyi-zelenskogo-prognozuut-podalshu-chystku-goliv-oblastey.html

Ракурс

В партії «Слуга народу» прогнозують подальші звільнення голів обласних держадміністрацій.

Керівництво провладної партії заявило, що звільнення очільників ОДА триватиме, причому воно активізувалося за результатами місцевих виборів.

Лідери «Слуги народу» Олександр Корнієнко та Давид Арахамія на брифінгу 10 листопада повідомили, що «так званий „губернаторопад“ продовжиться».

Корнієнко, коментуючи кадрові рішення після проведення місцевих виборів, сказав, що чиновників оцінюють за певною системою показників.

Він запевнив, що відставка кількох очільників регіонів «не є на 100% політичним рішенням», бо вибори просто «часто підводять певну риску для людей».

Це психологічно — щось відбувалося в регіоні, а потім якийсь є рівень підтримки в регіоні — партії, влади або кандидатів від партії влади. На основі цього ці рішення робляться. Я думаю, що будуть ще кадрові рішення найближчим або середньостроковим часом від Офісу президента, — повідомив керівник СН.

Раніше «Ракурс» повідомляв про звільнення Зеленським 5 листопада голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій Максима Куцого, Віталія Федоріва і Романа Грищенка. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав при цьому, що причиною відставок була «недостатня ефективність роботи чиновників».