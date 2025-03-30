Летом 2024 года Украина повредила Крымский мост ракетами ATACMS, - NYT

https://racurs.ua/n205199-letom-2024-goda-ukraina-povredila-krymskiy-most-raketami-atacms-nyt.html

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NYT пише, що влітку 2024 року Україна пошкодила Кримський міст ракетами ATACMS.

Атаку провели у межах українсько-американської операції масованого удару по Криму «Місячний град». Для удару планували використати ракети ATACMS та морські дрони. Однак у цей час росіяни посилили захист опор.

Після цього Україна запропонувала атакувати лише ракетами ATACMS, проте США були проти. У серпні 2024 року українські військові все ж випустили ракети ATACMS по мосту. Внаслідок удару залишилося кілька «вибоїн», які росіяни швидко залатали.

Крім епізоду з Керченським мостом, операція «Місячний град» була успішною. Україні вдалося знищити або змусити перемістити з Криму російські військові кораблі, літаки, командні пункти, склади озброєнь і технічні засоби, аби уникнути ударів, — йдеться у розслідуванні NYT.

У ньому також стверджується, що посадовці США були розлючені, коли Україна потопила крейсер «Москва» та не попередила їх про цю атаку.