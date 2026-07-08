Украинские СБС поразили ключевую точку поставок электроэнергии в Крым из России. Фото:

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Ракурс

Українські СБС уразили ключову точку постачання електроенергії до окупованого Криму з території Росії.

У середу, 8 липня, українські безпілотники атакували ключовий обʼєкт прийому електроенергії енергомостом «Кубань-Крим». Довжина енергетичного мосту становить 14,5 км, він прокладений у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений пункт ПП-2 «Крим» приймає електроенергію з РФ через підводні кабелі. Про це командувач Сил безпілотних ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Telegram.

За його словами, з початку липня українські дрони вдарили вже по 50 енерговузлах в окупованому Криму та південній частині окупованих території.

Серед цілей:

пункт перетоку електроенергії «Кубань-Крим», населений пункт Глазівка (АР Крим);

електропідстанція ПС «Нижньогірськ» (АР Крим);

електропідстанція ПС «Насосна 3», населений пункт Зелений Яр (АР Крим);

електропідстанція Новотроїцьке (АР Крим);

електропідстанція Калинове, Луганська область;

електропідстанція Троїцьке, Луганська область.

Також Мадяр поінформував про ураження російських радіолокаційних систем на окупованій Донеччині, а також ремонтної бази на Лунанщині та полігону в Херсонській області.

Загалом протягом ночі в оперативній глибині ворога у Криму та південній частині окупованих територіях Сили безпілотних систем уразили 53 військові цілі.

Нагадаємо, 6 липня Сили безпілотних систем завдали комплексного результативного удару по підстанції 330 кВ «Сімферопольська» — ключовому обʼєкту магістральної електромережі окупованого Криму.