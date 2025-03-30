Влада США розлютилася, коли Україна без попередження потопила крейсер «Москва», - New York Times

https://racurs.ua/ua/n205197-vlada-ssha-rozlutylasya-koly-ukrayina-bez-poperedjennya-potopyla-kreyser-moskva-new-york-times.html

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Посадовці США були розлючені, коли Україна потопила крейсер «Москва» та не попередила їх про цю атаку. Про це йдеться у розслідуванні New York Times.

Крім того, це викликало в них паніку, бо адміністрація Байдена не планувала дозволяти українцям атаки на «символ російської могутності». Також у Вашингтоні здивувались тому, що в Києва були ракети для ураження флагмана Чорноморського флоту рф.

Журналіст видання розповідає про те, що через два місяці після російського повномасштабного вторгнення українські генерали вирушили до німецького Вісбадена, де домовилися з американськими військовими про партнерство у сфері розвідки, стратегії, планування та технологій.

Приблизно за два тижні до того, американські та українські військово-морські офіцери перебували на плановому дзвінку для обміну розвідданими, коли на їхніх радарних екранах з’явилося сповіщення про потоплення російського крейсера «Москва».

За словами неназваного колишнього старшого офіцера США, американці здивовано промовили «О, це ж Москва!», тоді як українці сказали:

О боже. Дуже дякуємо. До побачення.

Як пише NYT, цей удар по російському кораблю викликав гнів серед американських посадовців, бо українці не попередили їх про це, а також здивування, що в Україні були ракети для ураження такого крейсера.

Крім того, це викликало паніку, бо адміністрація колишнього президента США Джо Байдена не планувала дозволяти українцям атаки на «такий потужний символ російської могутності».

Нагадаємо, що 13 квітня 2022 року стало відомо, що українські військові влучили ракетами «Нептун» у російський ракетний крейсер «Москва», який був флагманом чорноморського флоту рф. Це саме той корабель, який погрожував військовим на острові Зміїний та отримав відповідь «русский военный корабль, иди на!!!»

У міноборони росії спершу заявили, що пожежу локалізували і судно «зберігає плавучість». Зрештою вночі 14 квітня відомство визнало, що російський ракетний крейсер «Москва» затонув. А втім, міноборони рф не визнавало, що корабель затонув унаслідок дій українських військових.