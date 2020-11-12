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Ракурс
Мендель. Фото: Украинская правда

Спикер Зеленского опровергла «главный фейк утра»

12 ноя 2020, 10:16
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Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, опровергла фейк о том, что она заразилась коронавирусом. Сейчас спикер президента регулярно проходит тестирование.


Она добавила, что в случае выявления положительного результата, официально об этом сообщит. Об этом Мендель рассказала на своей странице в Facebook.

Пост Мендель. Скриншот: FacebookТакже коронавирус обнаружили у первого заместителя председателя в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова. Он заявил, что находится на самоизоляции. Резников добавил, что чувствует себя нормально, запахи и вкусы чувствует как обычно. Температура тела остается немного повышенной, а также присутствует ломота в теле.

Пост Резникова. Скриншот: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что коронавирус обнаружили у президента Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы Офиса президента Андрея Ермака. Больные жалуются на незначительную температуру, но подавляющее большинство заявили, что чувствуют себя нормально и продолжат работу на самоизоляции.

Источник: Ракурс


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