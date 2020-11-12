Спикер Зеленского опровергла «главный фейк утра»

Мендель. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146387-spiker-zelenskogo-oprovergla-glavnyy-feyk-utra.html

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Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, опровергла фейк о том, что она заразилась коронавирусом. Сейчас спикер президента регулярно проходит тестирование.

Она добавила, что в случае выявления положительного результата, официально об этом сообщит. Об этом Мендель рассказала на своей странице в Facebook.



Также коронавирус обнаружили у первого заместителя председателя в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова. Он заявил, что находится на самоизоляции. Резников добавил, что чувствует себя нормально, запахи и вкусы чувствует как обычно. Температура тела остается немного повышенной, а также присутствует ломота в теле.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус обнаружили у президента Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы Офиса президента Андрея Ермака. Больные жалуются на незначительную температуру, но подавляющее большинство заявили, что чувствуют себя нормально и продолжат работу на самоизоляции.