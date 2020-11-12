Прогноз о визите миссии МВФ дал Нацбанк

https://racurs.ua/n146386-prognoz-o-vizite-missii-mvf-dal-nacbank.html

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Прогноз о визите миссии Международного валютного фонда (МВФ) дал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, который сейчас находится в Вашингтоне. По его словам, дата визита миссии МВФ в Киев будет известна после решения ряда вопросов, которые беспокоят экспертов фонда. Глава НБУ надеется, что миссия посетит Украину до конца 2020 года.

Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист — Украина имеет все шансы получить миссию МВФ до конца 2020 года, — убеждает Шевченко, пишет «Голос Америки».

Глава Нацбанка отметил, что сейчас Киев обсуждает с МВФ три блока вопросов о:

решении Конституционного суда и антикоррупционной реформе;

проекте государственного бюджета Украины на 2021 год;

работе Национального банка.

Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение КСУ… Но четкая реакция Зеленского продемонстрировала, что Украина… будет прилагать все усилия для поддержки антикоррупционной инфраструктуры в будущем, — резюмировал Шевченко.



Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что украинская экономика не может обойтись без кредитов от партнеров и международных организаций. Именно поэтому продолжается сотрудничество с Международным валютным фондом.